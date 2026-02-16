חדרה בדאגה? קריית ים צימקה את הפער ל-2 נק'

משחקי המחזור ה-19 בליגה הלאומית לנוער במחוז הצפוני מאחורינו. הפער בין המוליכה, הפועל חדרה, לבין זו הדולקת אחריה, מ.ס קריית ים, הופחת לכדי שתי נקודות בלבד, היות וחדרה נפרדה ב-0:0 עם בני סכנין ומ.ס קריית ים הביסה 1:5 את הפועל נוף הגליל. בתחתית, הפועל בית שאן וגיא דיין הביסו 0:4 את מכבי ע. קריית אתא ויצאו להם מהמקום האחרון בטבלה.

הפועל נוף הגליל – מ.ס קריית ים 5:1

קיקו כהן ושחקניו לא השאירו סיכוי למארחים, במשחק כדורגל שוטף ואיכותי שהביא שלוש נקודות והיצמדות עד כדי שתי נקודות בלבד מהפועל חדרה, המוליכה. סקו סילה, הזר מגינאה, התכבד בצמד והעלה את מאזנו ל-15 שערים העונה, שניר הרשקו, הראל שניידר ואלון ג’נח הוסיפו. אור מרדכי צימק התוצאה לכדי 4:1. הפסד ליגה שביעי העונה לנוף הגליל ואלברט סולומונוב.

הפועל חדרה – בני סכנין 0:0

ללא שערים, שמונה כרטיסים צהובים ושני כרטיסים אדומים. כך הסתיימה לה ההתמודדות בין המוליכה לבין בני סכנין, קבוצה נוספת שירדה יחד עם חדרה מליגת העל לנוער ללאומית. ביאן אבו ריא, קפטן סכנין, ראה צהוב שני בדקה ה-91, מה שאילץ את אורי נקל להוציא לעברו האדום. בדקה ה-97 רועי עם שלו ראה אדום מן העבר השני. בחדרה חייבים להתעורר, שלא לאבד את המושכות בליגה.

מכבי ע. קריית אתא – הפועל בית שאן 4:0

מאז המחזור השביעי בליגה, הפועל בית שאן התקשתה לצאת מהמקום האחרון והנה, בסוף השבוע, במסגרת המחזור ה-19 בליגה, החבורה של גיא דיין התעלתה על עצמה אקסטרה וניצחה במשחק חוץ. ולא סתם ניצחה, הביסה. עד כדי כך, בזכות צמד שערים של סייד זאמיו, הזר הניגרי (שעריו הראשונים העונה), ניתאי בנון ואבירם תורג’מן.

קבוצת הנוער של בית שאן (באדיבות המועדון)

בית”ר טוברוק – עירוני נשר 1:2

הקבוצה של רון קלר שומרת על הסיכוי לעלות למקום הראשון בבוא היום, הרבה בזכות עצמה ואפשר להגיד גם תודה לבני סכנין, שהוציאה נקודה מחדרה. הפער מהמקום הראשון עומד על שש נקודות בלבד. לאחר 18 דקות משחק, מוחמד אבו ליל קבע 0:1 לנשר, שער שנשמר עד לדקה ה-58, אז דניאל בן שמעון השווה ל-1:1. עדי יצחק, הקפטן, קבע 1:2 לטוברוק בבעיטת עונשין.

בית"ר טוברוק נוער (באדיבות המועדון)

מ.כ נווה יוסף – הפועל עפולה 2:2

יובל שטרית וקבוצתו ממשיכים במסע ההישרדות שלהם. כשנווה יוסף הוליכה כבר 0:2 משערים של דוד בן שמעון ומוחמד אגבאריה, האורחים ידעו לחזור בגבורה, בזכות נועם בן חמו ומוחמד זועבי, שהבקיע מהנקודה הלבנה. נווה יוסף נותרה ללא ליעד פאר, שראה אדום בדקה ה-75. נווה יוסף סופרת 43 ימים ללא הזר שלה, קינגסלי דניס סמבאטיב, ש’נעלם’ למרכז הארץ.

מכבי אחי נצרת – הפועל אום אל פאחם 1:3

עלאא סאיג מאמן הבוגרים ירד לעזור לנוער של אחי נצרת, ושחקניו רשמו ניצחון ליגה שלישי העונה, מה שהעלה אותם מקום אחד מעל היריבה אותה ניצחו. הפסד 12 העונה לאום אל פאחם, בדומה לכמות ההפסדים של צעירי כפר כנא. לאחר 10 דקות, אום אל פאחם הוליכה 0:1 משער של אחמד מחאג’נה. עיסא איבראהים (צמד) ומוחמד עואודה הפכו את התוצאה.

עירוני טבריה – צעירי כפר כנא 2:3

כפר כנא הוליכה 0:1 משערו השלישי העונה של דניאל איומידה אוגונסייה, הזר הניגרי שלה, אלא שטבריה יחד עם מוריס אוזן וכפיר בן דוד הפכו במהרה התוצאה לכדי 1:3 משערים של אופיר חיים חמו, רועי שחר וינאל טרודי. וסים חמדאן צימק בדקה ה-73 ל-3:2, שלא הספיק. נוכח ההפסד, כפר כנא ירדה אל המקום האחרון בטבלה. טבריה במקום החמישי, כשחולפת היא על פני בני סכנין.

מכבי צור שלום קריית ביאליק הייתה לקבוצה החופשית במסגרת המחזור.