שלטון הכתיר את עצמו בדאלאס אחרי דרמת ענק

הערב (ראשון) בפריסקו, טקסס, קיבלנו את אחת הדרמות הגדולות של עונת הטניס עד כה, כאשר הילד הרע של הטניס האמריקאי הוכיח פעם נוספת שהוא קורץ מחומר של אלופים. בגמר טורניר דאלאס, שהפגיש לראשונה מאז המעבר לטקסס ב-2022 את שני המדורגים הבכירים בטורניר, בן שלטון (9) סיפק קאמבק מהסרטים מול חברו לנבחרת טיילור פריץ (7), בדרך לזכייה בתואר עם ניצחון 3:6, 6:3, 7:5. זה לא היה רק משחק טניס, אלא קרב מוחות ופסיכולוגיה, בסיומו שלטון בן ה-23 שמר על מאזן מושלם ומדהים של 0:4 במשחקי גמר בקריירה, כשהוא מראה אופי של שחקן וותיק ברגעי ההכרעה.

פריץ פותח מבערים, שלטון מתעורר הפתיחה הייתה שייכת באופן מוחלט לפריץ. המדורג שביעי בעולם הגיע לגמר כשהוא רוכב על גלי המומנטום מהניצחון בחצי הגמר על מרין צ'יליץ', משחק בו לא התמודד אפילו מול נקודת שבירה אחת. הדומיננטיות הזו גלשה ישירות למערכה הראשונה בדאלאס, כאשר פריץ זכה ב-12 מתוך 13 נקודות ההגשה הראשונות שלו ושבר את שלטון השמאלי כבר במשחקון ההגשה הראשון שלו. פריץ נראה בלתי עביר וחתם את המערכה הראשונה עם 3:6 משכנע. עבור שלטון, זה היה תסריט מוכר – הוא הפסיד את המערכה הראשונה בכל אחד משלושת הסיבובים האחרונים בטורניר, אך כמו в סיבובים הקודמים, הוא ידע בדיוק מתי להעביר הילוך. נקודת המפנה הגיעה בשלהי המערכה השנייה, כאשר שלטון הצליח לפצח את ההגשות של יריבו, שבר ליתרון 3:5 ודהר ל-3:6 שהשווה את מאזן המערכות ושלח את הגמר למערכה מכרעת ורתוחה.

בן שלטון מגיש (אימאגו)

הצלה מהקבר ונקודות המפנה המערכה השלישית סיפקה את רגעי השיא של הטורניר כולו. שלטון שבר מוקדם, אך פריץ גילה אופי, שבר חזרה ל-3:3 והמומנטום התהפך שוב. הדרמה הגיעה לשיאה כששלטון הגיש в פיגור 5:4. פריץ, שהריח את התואר, השיג שלוש נקודות משחק (Match Points) והיה רחוק נקודה אחת מהנפה. אבל אז, שלטון הוכיח מאיזה חומר הוא עשוי. עם הגב לקיר, הוא הגיע לשוויון בעזרת הנחתה (Smash) אדירה מהרשת וחבטת גב יד ווינרית שתפסה את פריץ רץ לכיוון הלא נכון. בנקודת המשחק האחרונה של פריץ, שלטון ביצע יעף (Volley) מדויק כדי לכפות שוויון, ולבסוף שמר על ההגשות עם יעף גב יד למגרש הפתוח בדו-קרב רשת מרהיב. 'זה היה משחק משוגע לקחת בו חלק', הודה שלטון בסיום, כשהוא עדיין מתנשף מהאינטנסיביות, 'חשבתי שהרמה הייתה מדהימה'.

הסיום הדרמטי והלב של שלטון לאחר שנחלץ מההפסד, המומנטום עבר לחלוטין לצד של המדורג 2 בטורניר. בתוצאה 5:5, הלחץ הכריע את פריץ שביצע שגיאה כפולה (Double Fault) – היחידה שנרשמה במשחק כולו לשני הצדדים – טעות קריטית שהעניקה לשלטון שלוש אפשרויות שבירה. שלטון ניצל את ההזדמנות השנייה כשחבטת כף היד של פריץ נחתה מעבר לקו הבסיס. כשהוא מגיש לניצחון במשחק, שלטון לא מצמץ. אייס (Ace) בהגשה שנייה סידר לו שלוש נקודות משחק משלו. בניגוד ליריבו, הוא לא נתן להזדמנות לחמוק, וסגר את הסיפור בהזדמנות השנייה כאשר פריץ ניסה להגיע לכדור גישה של שלטון אך הכדור שלו נחת קצר מדי ברשת. 5:7 דרמטי לשלטון בסיום.

הניצחון הזה מבסס את מעמדו של שלטון כאחד השחקנים החמים בסבב, במיוחד לאחר שהגיע לרבע גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בחודש שעבר (שם נעצר רק על ידי יאניק סינר). עבור פריץ, ההפסד כואב אך הוא שומר על פרספקטיבה: 'אם הייתם אומרים לי שהפסדתי אחרי שהיו לי שלוש נקודות משחק, הייתי מצפה להיות הרבה יותר כועס', אמר המדורג שביעי בעולם בכנות מפתיעה, 'זה כואב, אבל אני מרגיש שזה לא כואב כמו שציפיתי כי אין לי באמת הרבה חרטות על איך ששיחקתי בנקודות האלו'. המאזן בין השניים עומד כעת לטובת שלטון, שרשם את ניצחונו השני על פריץ בשלושה מפגשים וסימן וי גדול על עוד דרבי אמריקאי יוקרתי.