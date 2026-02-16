יום שני, 16.02.2026 שעה 19:56
ספורט אחר  >> טניס

שלטון הכתיר את עצמו בדאלאס אחרי דרמת ענק

בן שלטון חזר מהקבר, הציל 3 נקודות משחק מול טיילור פריץ וזכה בתואר הרביעי בקריירה עם 3:6, 6:3, 7:5 בדרבי אמריקאי לוהט בטקסס.

|
בן שלטון מניף את הגביע לאחר הניצחון. (אימאגו)
בן שלטון מניף את הגביע לאחר הניצחון. (אימאגו)

הערב (ראשון) בפריסקו, טקסס, קיבלנו את אחת הדרמות הגדולות של עונת הטניס עד כה, כאשר הילד הרע של הטניס האמריקאי הוכיח פעם נוספת שהוא קורץ מחומר של אלופים. בגמר טורניר דאלאס, שהפגיש לראשונה מאז המעבר לטקסס ב-2022 את שני המדורגים הבכירים בטורניר, בן שלטון (9) סיפק קאמבק מהסרטים מול חברו לנבחרת טיילור פריץ (7), בדרך לזכייה בתואר עם ניצחון 3:6, 6:3, 7:5. זה לא היה רק משחק טניס, אלא קרב מוחות ופסיכולוגיה, בסיומו שלטון בן ה-23 שמר על מאזן מושלם ומדהים של 0:4 במשחקי גמר בקריירה, כשהוא מראה אופי של שחקן וותיק ברגעי ההכרעה.

פריץ פותח מבערים, שלטון מתעורר הפתיחה הייתה שייכת באופן מוחלט לפריץ. המדורג שביעי בעולם הגיע לגמר כשהוא רוכב על גלי המומנטום מהניצחון בחצי הגמר על מרין צ'יליץ', משחק בו לא התמודד אפילו מול נקודת שבירה אחת. הדומיננטיות הזו גלשה ישירות למערכה הראשונה בדאלאס, כאשר פריץ זכה ב-12 מתוך 13 נקודות ההגשה הראשונות שלו ושבר את שלטון השמאלי כבר במשחקון ההגשה הראשון שלו. פריץ נראה בלתי עביר וחתם את המערכה הראשונה עם 3:6 משכנע. עבור שלטון, זה היה תסריט מוכר – הוא הפסיד את המערכה הראשונה בכל אחד משלושת הסיבובים האחרונים בטורניר, אך כמו в סיבובים הקודמים, הוא ידע בדיוק מתי להעביר הילוך. נקודת המפנה הגיעה בשלהי המערכה השנייה, כאשר שלטון הצליח לפצח את ההגשות של יריבו, שבר ליתרון 3:5 ודהר ל-3:6 שהשווה את מאזן המערכות ושלח את הגמר למערכה מכרעת ורתוחה.

בן שלטון מגיש (אימאגו)בן שלטון מגיש (אימאגו)

הצלה מהקבר ונקודות המפנה המערכה השלישית סיפקה את רגעי השיא של הטורניר כולו. שלטון שבר מוקדם, אך פריץ גילה אופי, שבר חזרה ל-3:3 והמומנטום התהפך שוב. הדרמה הגיעה לשיאה כששלטון הגיש в פיגור 5:4. פריץ, שהריח את התואר, השיג שלוש נקודות משחק (Match Points) והיה רחוק נקודה אחת מהנפה. אבל אז, שלטון הוכיח מאיזה חומר הוא עשוי. עם הגב לקיר, הוא הגיע לשוויון בעזרת הנחתה (Smash) אדירה מהרשת וחבטת גב יד ווינרית שתפסה את פריץ רץ לכיוון הלא נכון. בנקודת המשחק האחרונה של פריץ, שלטון ביצע יעף (Volley) מדויק כדי לכפות שוויון, ולבסוף שמר על ההגשות עם יעף גב יד למגרש הפתוח בדו-קרב רשת מרהיב. 'זה היה משחק משוגע לקחת בו חלק', הודה שלטון בסיום, כשהוא עדיין מתנשף מהאינטנסיביות, 'חשבתי שהרמה הייתה מדהימה'.

הסיום הדרמטי והלב של שלטון לאחר שנחלץ מההפסד, המומנטום עבר לחלוטין לצד של המדורג 2 בטורניר. בתוצאה 5:5, הלחץ הכריע את פריץ שביצע שגיאה כפולה (Double Fault) – היחידה שנרשמה במשחק כולו לשני הצדדים – טעות קריטית שהעניקה לשלטון שלוש אפשרויות שבירה. שלטון ניצל את ההזדמנות השנייה כשחבטת כף היד של פריץ נחתה מעבר לקו הבסיס. כשהוא מגיש לניצחון במשחק, שלטון לא מצמץ. אייס (Ace) בהגשה שנייה סידר לו שלוש נקודות משחק משלו. בניגוד ליריבו, הוא לא נתן להזדמנות לחמוק, וסגר את הסיפור בהזדמנות השנייה כאשר פריץ ניסה להגיע לכדור גישה של שלטון אך הכדור שלו נחת קצר מדי ברשת. 5:7 דרמטי לשלטון בסיום.

הניצחון הזה מבסס את מעמדו של שלטון כאחד השחקנים החמים בסבב, במיוחד לאחר שהגיע לרבע גמר אליפות אוסטרליה הפתוחה בחודש שעבר (שם נעצר רק על ידי יאניק סינר). עבור פריץ, ההפסד כואב אך הוא שומר על פרספקטיבה: 'אם הייתם אומרים לי שהפסדתי אחרי שהיו לי שלוש נקודות משחק, הייתי מצפה להיות הרבה יותר כועס', אמר המדורג שביעי בעולם בכנות מפתיעה, 'זה כואב, אבל אני מרגיש שזה לא כואב כמו שציפיתי כי אין לי באמת הרבה חרטות על איך ששיחקתי בנקודות האלו'. המאזן בין השניים עומד כעת לטובת שלטון, שרשם את ניצחונו השני על פריץ בשלושה מפגשים וסימן וי גדול על עוד דרבי אמריקאי יוקרתי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */