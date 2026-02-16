יום שני, 16.02.2026 שעה 12:48
כדורגל ישראלי
בן סויסה חתם במכבי פתח תקווה לשנתיים וחצי

שוער הקבוצה (ילדים א' שרון, שנתון 2012) ימשיך במועדון לפחות עד לתום עונת 2027/28. גדל במחלקת הנוער של עירוני באר יעקב, וכבר שנתיים במלאבסים

אורן סטרלינג, בן סויסה ואופיר לוזון (פרטי)
אורן סטרלינג, בן סויסה ואופיר לוזון (פרטי)

במכבי פתח תקווה סגרו לשנתיים וחצי הבאות את השוער הצעיר, בן סויסה, שעל פי מודל חיזוי צפוי להגיע לגובה של כ-1.95. מדובר בשחקן ילדים א' של מכבי פתח תקווה צפון מליגת ילדים א' שרון (שנתון 2012). השוער הצעיר חתם באמצעות סוכנות השחקנים ‘Play It’, בנוכחותם של אופיר לוזון, אחראי מחלקת הנוער ואורן שטרלינג.

רשם העונה 19 הופעות במדי קבוצתו, כשמלבד שני משחקים, בהם עלה מהספסל, היה חלק בלתי נפרד מההרכב הפותח של בן סלמן, מאמן הקבוצה. ב-30/06/2024 בוצעה העברתו של בן מעירוני באר יעקב, מועדון האם שלו, למכבי פתח תקווה. 33 הופעות רשם בעונתו הראשונה בקבוצות ילדים א' ו-ב' של המועדון, כלומר שיחק גם עם גדולים ממנו בשנה.

ההיסטוריה בבאר יעקב

באוקטובר 2021 החל לשחק כדורגל תחת המעטפת של ההתאחדות. חבר למחלקת הנוער של עירוני באר יעקב, שהייתה קרובה לאזור מגוריו. במשך שלוש עונות רצופות היה חלק מהמועדון, עליו פיקד, בין היתר, ניסן יחזקאל, שהיה למנהל מקצועי במחלקת הנוער. 57 הופעות בשלוש שנים, רשם בן הצעיר במחלקת הנוער של הקבוצה מהעיר הסמוכה לראשל”צ.

