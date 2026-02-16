יום שני, 16.02.2026 שעה 12:23
זוהר הודיע על הגדלת הסיוע לקראת האולימפיאדה

משרד התרבות והספורט יעביר 10 מיליון שקלים בשנה למימון הוצאות שוטפות של האיגודים בהיערכות ללוס אנג'לס 2028. זוהר: "עוד יגיעו הישגים רבים"

|
דולגופיאט, לניר, קנטור ראובני (רדאד ג'בארה)
דולגופיאט, לניר, קנטור ראובני (רדאד ג'בארה)

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, נפגש עם נציגי איגודי הספורט והודיע על תוספת תקציבית משמעותית שתסייע בהיערכות למשחקים האולימפיים והפראלימפיים בלוס אנג'לס 2028.

במסגרת ההחלטה, יועבר סכום של 10 מיליון שקלים בשנה לטובת מימון הוצאות שוטפות של האיגודים, בדגש על אבטחת המשלחות והבתים הלאומיים. המשמעות היא הקלה כלכלית ניכרת עבור האיגודים, שנשאו עד כה בעלויות גבוהות במיוחד, בעיקר על רקע המצב הביטחוני והצורך באבטחה מוגברת.

בנוסף, המשרד יסייע בייעול המנגנון המקצועי לרכישת כרטיסי טיסה לנבחרות, צעד שצפוי להביא לחיסכון כספי נוסף. גם סוגיית הבתים הלאומיים, שעלויותיהם הכבידו על תקציבי האיגודים, תזכה לתמיכה רחבה יותר מצד משרד הספורט - מה שיוביל לצמצום משמעותי של ההוצאות.

זוהר: ממשיכים בהגדלת התקציבים לספורט

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, אמר: "אנחנו ממשיכים בהגדלת התקציבים לעולם הספורט תוך שימת דגש על המטרות החשובות כמו המשחקים האולימפיים והפראלימפיים בלוס אנג׳לס 2028. אני גאה בעובדה שתחת כהונתי תקציבי הספורט שברו שיאים חסרי תקדים, וביחד איתם הגיעו, ועוד יגיעו, הישגים רבים נוספים לגאוות מדינת ישראל״.

מיקי זוהר (שחר גרוס)מיקי זוהר (שחר גרוס)

מנכ״לית איגוד ההתעמלות, שרית שנער, בירכה על המהלך: ״זו בשורה אמיתית לאיגודי הספורט, אנחנו רוצים להודות לשר ששמע את המצוקות שלנו ופתר אותן בדרך מהירה. משרד הספורט תמיד היה ותמיד יהיה לנו שותף אמיתי ומי שנותן לכולנו רוח גבית להמשיך ולהביא הישגים״.

מנכ״ל איגוד האתלטיקה, חי כהן, הוסיף: ״האתלטיקה הישראלית צמאה לפעילות ההישגית במכון, לאחרונה התחלנו מחנות ואימונים משותפים במכון ואנו מרגישים שזהו Game Changer עבורנו לייצור הצלחות בינלאומיות, אנו מודים לשר ולמשרד על הבשורה והרוח הגבית לספורט ההישגי״.

גם מנכ״לית איגוד הסיף, אירנה טל, התייחסה לתוספת התקציבית: “אנו מבקשים להודות לשר הספורט על הפעילות המשמעותית והבשורה שהוא מביא לענפים של הבתים הלאומיים. לאורך הדרך תמיד היה לנו עם מי לדבר, זכינו להקשבה אמיתית ולשיתוף פעולה, ויש תחושת הבנה מלאה לצרכים של השטח. אנו מעריכים את המחויבות ואת העשייה למען חיזוק ופיתוח הספורט והקהילות סביבו״.

