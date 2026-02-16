יום שני, 16.02.2026 שעה 12:22
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בית"ר ירושלים תארח בטדי את אלקנה בוחבוט

מחווה מרגשת: הצהובים שחורים יארחו ב-20:30 את מכבי ת"א, כאשר שורד השבי שנחטף לעזה בבוקר ה-7.10, יהיה אורח כבוד של הקבוצה מהבירה ויחזור לטדי

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בית״ר ירושלים תארח הערב (20:30) את מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל למשחק שיכול לחרוץ גורלות, אך מעבר למתח הספורטיבי, המשחק הערב יקבל משמעות עמוקה ומרגשת במיוחד, כששורד השבי אלקנה בוחבוט יהיה אורח הכבוד של המועדון מהבירה.

אלקנה בוחבוט, בן 36 ממבשרת ציון, נחטף לרצועת עזה בבוקר השבעה באוקטובר. אלקנה, ממפיקי מסיבת הנובה שנערכה סמוך לקיבוץ רעים, נשאר בשטח בזמן המתקפה כדי לסייע בפינוי פצועים ולהציל חיים. במהלך האירועים הקשים נחטף לעזה, בעוד שני חבריו הקרובים, התאומים אושר ומיכאל וקנין, נרצחו באותו בוקר טראגי.

במשך 738 ימים הוחזק אלקנה במנהרות חשוכות בשבי החמאס, בתנאים קשים מנשוא ותוך ייסורים בלתי פוסקים. באוקטובר 2025 שוחרר במסגרת עסקת שחרור חטופים והתאחד עם אשתו רבקה ועם בנו ראם, שהיה בן שלוש בעת החטיפה וכיום בן חמש. אלקנה שב הביתה עם צעיף בית”ר על כתפו, ברגע שסימל יותר מהכול את החיבור, האמונה והכוח להמשיך. רגעי האיחוד ריגשו מדינה שלמה והערב גם טדי יעמוד ויריע לכבודו.

/* LAST / NEXT ROUNDs */