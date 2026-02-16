בית"ר ירושלים תארח בטדי את אלקנה בוחבוט

בית״ר ירושלים תארח הערב (20:30) את מכבי תל אביב במסגרת המחזור ה-23 בליגת העל למשחק שיכול לחרוץ גורלות, אך מעבר למתח הספורטיבי, המשחק הערב יקבל משמעות עמוקה ומרגשת במיוחד, כששורד השבי אלקנה בוחבוט יהיה אורח הכבוד של המועדון מהבירה.

אלקנה בוחבוט, בן 36 ממבשרת ציון, נחטף לרצועת עזה בבוקר השבעה באוקטובר. אלקנה, ממפיקי מסיבת הנובה שנערכה סמוך לקיבוץ רעים, נשאר בשטח בזמן המתקפה כדי לסייע בפינוי פצועים ולהציל חיים. במהלך האירועים הקשים נחטף לעזה, בעוד שני חבריו הקרובים, התאומים אושר ומיכאל וקנין, נרצחו באותו בוקר טראגי.

במשך 738 ימים הוחזק אלקנה במנהרות חשוכות בשבי החמאס, בתנאים קשים מנשוא ותוך ייסורים בלתי פוסקים. באוקטובר 2025 שוחרר במסגרת עסקת שחרור חטופים והתאחד עם אשתו רבקה ועם בנו ראם, שהיה בן שלוש בעת החטיפה וכיום בן חמש. אלקנה שב הביתה עם צעיף בית”ר על כתפו, ברגע שסימל יותר מהכול את החיבור, האמונה והכוח להמשיך. רגעי האיחוד ריגשו מדינה שלמה והערב גם טדי יעמוד ויריע לכבודו.