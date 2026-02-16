מאמן שלישי העונה: ליאור ראובן מועמד לריינה

עוזר מאמן בני סכנין עד לשבוע שעבר, ליאור ראובן, מועמד להתמנות כמאמן של בני ריינה במקומו של אדהם האדיה, שפוטר. ראובן למעשה סיים את דרכו בקבוצה מהמגזר אחרי האירועים בסוף השבוע הקודם יחד עם שרון מימר והוא זה שיהיה אמור להיות האיש שיציל את הקבוצה מירידה כמעט וודאית לליגה השנייה.

עונה קשה מאוד עוברת על הקבוצה הצפונית. נכון לעכשיו, בני ריינה רחוקה עד כדי 11 נקודות מהקבוצה שמעל הקו מאדום מה שאומר שהיא תצטרך נס ספורטיבי כדי לשרוד בליגת העל.

המאזן הנוראי של ריינה

רק במחזור האחרון ריינה חטפה תבוסה קשה בדמות 4:0 ממכבי נתניה, שהובילה לכך שיש לה ארבעה הפסדים רצופים בכל המסגרות בהם המאזן האיום 13:0 ליריבות. אין ספק שהשינוי נדרש, וזה מה שהוביל לפיטוריו כאמור של אדהם האדיה