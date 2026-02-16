יום שני, 16.02.2026 שעה 11:50
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

צפו בתיעוד מסיום האירוע של פריצת אוהדי סכנין

אחרי שרעולי פנים ניסו לתקוף את מימר לטענתו באימון הסוער בשישי והגירסאות הסותרות בין הצדדים, אפשר לראות את התיעוד ממצלמות האבטחה של האצטדיון

|
אוהדי בני סכנין באימון (צילום מסך)
אוהדי בני סכנין באימון (צילום מסך)

לא שקט בבני סכנין. עוד הרבה לפני התבוסה 4:0 למכבי חיפה, היה את האימון הסוער ביום שישי שבסופו של דבר הוביל לעזיבתו של שרון מימר וגם לקרב גירסאות בין המאמן וצוותו, לבין בכירי המועדון.

כעת אפשר לראות את התיעוד מאירועי יום שישי מצילומי מצלמות האבטחה של האצטדיון, אבל יש להבהיר שלא מדובר מהאירוע עצמו, אלא מהסיום שלו, שכן בתיעוד נראים שוטרים. בפועל, כשהחל האירוע לא היו שוטרים במקום.

כזכור, אוהדים רעולי פנים ניסו לפגוע במימר לטענתו – אירוע אותו הגדירו בסכנין בתור "לא נעים". ולא רק זה, הנהלת המועדון גם דרשה מהמאמן להתייצב לאימון אחרי אותם אירועים תחת איום חוזי. בעקבות זאת עו"ד אמיר כהן שיגר מכתב חריף על הפקרת ביטחונו של המאמן.

מלחיץ: המהומות של אוהדי סכנין באימון

עו"ד כהן אף התעמת בתוכנית "שיחת היום" אתמול עם מנכ"ל סכנין, יוסף בדראנה, ואמר לו: “אם ידעתם שתהיה מחאה, למה לא דאגתם לשלומו לפני? אתם מופתעים מזה שלא ידעתם שתהיה מחאה, מופתעים מזה ששרון לא הגיע לאימון, אתם מופתעים מהרבה דברים”.

בדארנה נשאל איך נכנסו לאימון רעולי פנים ואמר: “אין לי תירוץ לזה, אבל איך אתם מציירים את התמונה? זה לא מה שהיה. אני מכבד את שרון והצוות המקצועי, הייתי שם מהדקה הראשונה, כשאשב פנים מול פנים מול שרון אדבר איתו על הכל. גם אני קיבלתי קללות על ההורים שלי, אני מתמודד עם זה, זה הכדורגל".

עו"ד אוהד כהן שמייצג את צוותו של מימר בסכנין, שלח מכתב התראה חריף: “מרשינו הרגישו שעומדים לרצוח אותם בדם קח. אוהדים נשאו אלות קפיציות וסכינים, מרשינו קפאו המומים לנוכח פרץ התוקפים".

יו"ר סכנין, מוחמד אבו יונס, אמר אחרי המשחק על האירועים האחרונים: “אין לנו מאמן, ומאמן כושר, ומאמן שוערים, אפילו אנליסט, לא עונים לטלפון, אפילו לא החזירו ציוד. לא קרה שמאמן השאיר אותנו ככה באוויר, לא מנסה לגמד את האירוע, לא מצדיק. אנחנו באותו צד, גם אותנו תקפו. מישהו מנסה להתפרסם על חשבון האירוע הזה. אני קורא לשרון לחזור, אוהבים אותך, להמשיך את העונה ביחד. לא רוצים להחליף הכל, היו דברים מעולם. זה לא בסדר, אבל היו מקרים״.

