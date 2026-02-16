"טדי הוא לא המבצר של בית"ר, יש לחץ מהקהל"

אחרי תקופה לא טובה, בית”ר ירושלים עומדת בפני מבחן אמיתי. הצהובים שחורים יארחו ב-20:30 את מכבי ת”א אחרי ארבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, כולל שני הפסדים רצופים – במשחק העונה להפועל ב”ש, ולבני יהודה בהדחה מגביע המדינה. קשר העבר של בית”ר, קובי מויאל, דיבר על המשחק המסקרן בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

“בית”ר מגיעה למשחק עם חיסורים משמעותיים, גם ירדן כהן, מורוזוב ואצילי שפצוע”, אמר מויאל, “אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון, טדי זה סיר לחץ ובבית”ר צריכים לקחת את המושכות”.

ממי אתה מצפה שייקח את המושכות?

”שועה, אמנם במשחק האחרון פחות בלט, אבל הגיע הזמן שלו. בית”ר תצטרך לשים לב למכבי ת”א שמגיעה בפורמה טובה ובאנרגיה חיוביות, בית”ר מגיעה ההיפך - בלי ניצחונות, אבל דווקא בטדי מלא זו הזדמנות לצאת ממשבר כזה”.

העובדה שהפער מב”ש גדל, משפיע?

”ברור. שחקנים גדולים צריכים להגיע למשחקים גדולים וכרגע הפער, אם יגדל, יהיה עוד יותר קשה לצמצם אותו ומה גם שמכבי תצמק את הפער ויהיה הרבה יותר קשה. מכבי בפורמה טובה ואם בית”ר לא תנצח, דברים יתאזנו, בית”ר תוכל גם לאבד את המקום השני”.

ירדן שועה (אורן בן חקון)

איזה משחק אתה צופה?

”מכבי תגיע עם יותר ביטחון מבית”ר, ובית”ר בטדי זה לא מבצר, יש את הלחץ של הקהל”.

אתה אומר שעדיף לבית”ר לשחק בחוץ?

”אני חושב שמבחינת נקודות יש לנו יותר בחוץ. בית”ר מגיעה אחרי ארבעה משחקים ללא ניצחון ועם חיסורים, היא תגיע יותר מכווצת. מכבי זו לא מכבי של השנים האחרונות, אמנם ניצחה במשחקים האחרונים, אבל בית”ר מסוגלת לנצח, ואם בית”ר תעלה באנרגיה חיובית ועם הדחיפה של הקהל, אני מאמין שהיא גם תנצח את במשחק”.

“לא הייתי מחליף את מיגל סילבה”

היית פותח עם סילבה או עם עוזר?

”עוזר נתן משחק פנטסטי, אבל לא הייתי מחליף את מיגל סילבה. שוער זה לא שחקן שדה, הוא צריך יציבות. ועם יותר מדי חיסורים, אם תוציא גם את מיגל, זה לא יעשה טוב”.

דור מיכה, היית פותח איתו?

“אני חושב שירין לוי צריך לשחק 6, הוא שקט ורגוע עם הכדור, הייתי משחק עם אינו ב-8 ועם דור מיכה ב-10. מחזיר את שועה לקו שמאל, ועם גונסאלס החלוץ החדש”.

אוהדי בית"ר ירושלים (חגי מיכאלי)

מבחן גדול הערב גם לבוריס אינו, שעובדתית, מאז שנכנס להרכב בית”ר בירידה.

”עם עובדות אין מה להתווכח. אני חושב שהוא שחקן טוב, פשוט בית”ר נכנסה לכדור שלג בתזמון הזה, אני חושב שהיה צריך מגן ימני וחלוץ לפני קשר, אבל בסדר, שחקנים מבינים שיש תחרות על ההרכב”.

תוצאה?

“1:2 לבית”ר. קשה, יהיה לא פשוט, ואני מקווה שהקהל יבוא לתמוך ויעודד כל דקה”.