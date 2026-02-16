יום שני, 16.02.2026 שעה 11:39
כדורגל ישראלי

יענו על הציפיות? היחסים ב'ווינר' לבית"ר - מכבי

הירושלמים יארחו ב-20:30 את האלופה, כשבמועצה קבעו כי האורחת עדיפה עם יחס של פי 2.15, לעומת 2.60 צהוב שחור. וגם: גאנדלמן, בארסה וחצי גמר הגביע

|
הייטור נוגח (שחר גרוס)
הייטור נוגח (שחר גרוס)

יום גדוש באירועי ספורט נמצא בפתחם של אוהדי הספורט ברחבי הארץ עם כמה משחקים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד המפגש בטדי בין בית”ר ירושלים למכבי ת”א ב-20:30. בנוסף, ברצלונה תתארח ב-22:00 אצל ג’ירונה לדרבי קטן, לצ’ה ועומרי גאנדלמן יגיעו לקליארי רבע שעה קודם לכן, ובגזרת הכדורסל מצפה לאוהדים חצי גמר גביע המדינה ב-19:00, בין הפועל העמק לבני הרצליה.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן.

נתחיל עם המשחק המרכזי, בו מומחי ה’ווינר’ קבעו כי למרות שהמשחק משוחק בבירה, דווקא הבחורים של רוני דיילה עדיפים עם יחס של פי 2.15, לעומת יחס של פי 2.60 לניצחון בצהוב שחוב. במקרה של חלוקת נקודות, ישלשלו המהרים לכיסם יחס של פי 3.80.

איסוף סיסוקו ודור מיכה (רדאד גאיסוף סיסוקו ודור מיכה (רדאד ג'בארה)

ימשיך לעשות חיל? באיטליה עומרי גאנדלמן ולצ’ה נחשבים לאנדרדוג במשחק החוץ עם יחס של פי 3.30, לעומת יחס של פי 2.25 שקיבלה המארחת, קליארי. במקרה של תיקו בתום 90 דקות, יגרפו המהמרים יחס של פי 2.75.

בספרד, ברצלונה נחשבת פייבוריטית מובהקת עם יחס זעום של פי 1.30, לעומת יחס נאה להפתעה של ג’ירונה בדמות פי 6.40, כאשר תוצאת תיקו תניב למנחשים יחס של פי 5.40.

שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

ונסיים בגזרת הכדורסל. בני הרצליה נחשב לפייבוריטית לעלות לגמר הגביע עם יחס של פי 1.85 לניצחון שלה ביותר משתי נקודות. ניצחון של הפועל העמק הו הפסד שלה בעד שתי נקודות יניב למנחשים יחס של פי 1.75, בעוד אם הרצליה תנצח ב-2 נק’ בדיוק, היחס יעמוד על פי 9.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */