יום שני, 16.02.2026 שעה 19:20
ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
3626-3523הפועל ר"ג2
3627-3422מכבי הרצליה3
3426-3223הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3227-2722הפועל כפ"ס7
2929-3023מ.ס כפר קאסם8
2928-2322בני יהודה9
2930-2323הפועל רעננה10
2628-2422הפועל עכו11
2636-2723עירוני מודיעין12
2537-2522הפועל עפולה13
2335-2823הפועל נוף הגליל14
2229-2423הפועל חדרה15
2240-3122מכבי יפו16

דקה 21: מכבי יפו - בני יהודה 1:2

ליגה לאומית, מחזור 23: אחרי פחות מדקה דרור העלה את הכתומים ליתרון אלא שפרץ דאג להשוות במהירות. עוד כעת: עכו - עפולה 0:0, כפ"ס - הרצליה 0:1

|
שגיא דרור (אופיר מגדל)
שגיא דרור (אופיר מגדל)

המחזור ה-23 בליגה הלאומית ממשיך בשעה זו עם כמה מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר במוקד מכבי יפו מארחת את בני יהודה לדרבי הקטן של תל אביב. במקביל, הפועל עכו מארחת את הפועל עפולה למאבק צפוניות והפועל כפר סבא פוגשת את מכבי הרצליה לקרב על השרון.

מכבי יפו – בני יהודה 1:1

לצד ההעפלה המרשימה לחצי גמר גביע המדינה על חשבון בית”ר ירושלים, הכתומים נמצאים במומנטום אדיר גם עם שלושה ניצחונות ליגה רצופים ורוצים להמשיך לתקן את פתיחת העונה העגומה ולנסות להתברג בצמרת. המארחת מנגד, נמצאת גם היא בפורמה לא רעה עם שני משחקים רצופים ללא הפסד, אך תקועה עמוק בתחתית הטבלה ותקווה להשיג את הנקודות שיעזרו לה במאבקי התחתית.

דקה 1, שער! בני יהודה עלתה ליתרון מהיר: הכתומים לא מבזבזים זמן! כבר בהתקפה הראשונה שלהם, מאור קנדיל הוביל את האורחת להתקפה מהאגף הימני, בסיום המגן הוציא רוחב אל רגלו של שגיא דרור, שבעט בנגיעה אל הרשת.

דקה 10, שער! מכבי יפו השוותה ל-1:1: רונן פרץ התחיל התקפה של הבולגרים לעבר השער של בני יהודה כשמסר למנסור באדג’י. האחרון פרץ בשמאל והחזיר לקפטן את הכדור ובנגיעה הוא שלח בעיטה אל המסגרת רק כדי שתיעצר ברשת. המשחק נפתח מחדש עם קצב אדיר.

הפועל עכו – הפועל עפולה 0:0

בדרבי הצפוני הקטן, שתי הקבוצות מהחלק התחתון של הטבלה מקוות להשיג את הנקודות שיעזרו להן לטפס בדירוג. שני הצדדים מגיעים להתמודדות אחרי הפסדים, כאשר עכו חטפה 5:1 ממכבי פתח תקווה ומיד אחר כך 2:1 מבני יהודה ותקווה לצאת כעת לדרך חדשה, בעוד בעפולה מקווים להתאושש מה-1:0 הקטן שספגו מהפועל חדרה בקרב התחתית במחזור הקודם.

הפועל כפר סבא – מכבי הרצליה 0:1

ארבע נקודות סך הכל מפרידות בין הקבוצות שנמצאות בחלק העליון של הטבלה. הירוקים, עם שבעה משחקים רצופים בכל המסגרות ללא ניצחון, מקווים לצמצם את הפער ולהיצמד ליריבתם מהשרון, שגם היא אספה נקודה אחת בלבד בשני המחזורים האחרונים ורוצה להשיג את הנקודות שאולי יעזרו לה לעלות לליגת העל בתום העונה.

דקה 10, שער! הפועל כפר סבא עלתה ל-0:1: המארחת עלתה ליתרון בדרבי השרון, וזאת בזכות נגיעה קסומה של חוליו סזאר. החבורה של אדם לם עלתה עם שחקנים רבים לרחבת האורחת, שהרחיקה ניסיון הכנסת כדור מהצד, אלא שבעיטה שהגיעה מחוץ לרחבה פגשה את העקב של החלוץ עתיר הניסיון, שבטאץ’ קסום שינה את הכיוון, הטעה את השוער והכניע אותו.

