הרצליה מחפשת עוד גביע, העמק גמר היסטורי

אחרי חצי הגמר של אתמול (ראשון), הערב ב-19:00 בהיכל מנורה מבטחים יעלו לחצי הגמר השני הפועל העמק ובני הרצליה. שתי הקבוצות צמודות בטבלת ליגת העל, במקומות 3-4, במאזן 4:12, כאשר העמק מקדימה את הרצליה בזכות הניצחון במפגש הישיר ביניהן.

בני הרצליה מחפשת גמר שישי, כאשר היא זכתה פעמיים (1994/5, 2021/22) ועוד שלוש פעמים הפסידה גמר, כשעוד נקראה בני השרון (האיחוד עם רעננה, שהיה בין השנים 2002-2014). זאת ההופעה התשיעית בהיסטוריה של המועדון במעמד חצי הגמר, כשהראשונה הייתה בשם הפועל הרצליה, בעונת 1992/3. העמק בפעם הראשונה בתולדותיה בשלב חצי הגמר.

הרצליה מגיעה לאחר שניצחה ברבע הגמר, בבאר שבע, 105:110 צמוד וקשה את הפועל באר שבע/דימונה. מקס היידגר בלט עם 31 נקודות, נואה קרטר הוסיף 16 ואלייז'ה סטיוארט 14. העמק גברה בצורה משכנעת ברבע הגמר על הפועל חולון, 78:96, עם 22 נקודות לניב משגב, עוד 19 לאלייז'ה צ'יילדס ו-17 לקיילר אדוארדס.

אלייז'ה סטיוארט (רועי כפיר)

המפגש המסקרן בין המאמנים

הקבוצות נפגשו העונה כבר פעמיים, כאשר הרצליה ניצחה בספטמבר, במסגרת שלב הבתים של גביע ווינר, 85:88 ואילו העמק גברה בביתה ב-20.10, במסגרת הליגה, 94:95 דרמטי, לאחר הארכה. קיילר אדוארדס כיכב במדי האדומים, עם 38 נקודות, כשבצד השני היה זה אלייז'ה סטיוארט, שהפציץ 34.

זה יהיה מפגש בין מאמן צעיר מצד אחד, אורלנד בן ה-44, שמאמן מ-2019 וזאת העונה השנייה שלו בליגת העל, לאחד המאמנים הוותיקים בכדורסל הישראלי, שרון אברהמי בן ה-52, שמאמן כבר 20 עונות. למרות זאת, אורלנד זכה כשחקן פעמיים בגביע (2008 עם הפועל ירושלים ו-2009 עם הפועל חולון), לעומת אברהמי, שמעולם לא הניף, לא כשחקן ולא כמאמן.

יהוא אורלנד (רועי כפיר)

אורלנד, שרק לפני שתי עונות עוד ירד עם הפועל חבל מודיעין מהלאומית לארצית וכעת הוא משחק אחד ממשחק על תואר, אמר לקראת המשחק: ”צריכה להיות התייחסות מיוחדת למשחק הזה. צריך לתת הכל, אחרת נוכל למצוא את עצמנו בלי כלום. אנחנו פחות שמים לב לפציעות או רגישויות. באים מוכנים. יש פה תהליך בקבוצה הזאת. אנחנו רוצים לעשות צעד קדימה. צריך להיזהר מאוד ולא לבוא בעודף ביטחון. אנחנו המאמנים מנסים לתת את הדגש הזה. אתלט באזור הנוחות זה מאוד מסוכן, אתם לא תראו את זה. נבוא לנצח משחק שמתחיל מ-0:0”.

מנגד, אברהמי, מאמן העמק, אמר: “זה אירוע מרגש. היה לי את העונג להיות חלק ממנו כשחקן. אנחנו נצטרך לשחק חזק ולהיות אגרסיביים. צריך לכבד מאוד את מה שהרצליה עשו עד עכשיו. יהוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע בכל מקום שאנחנו אנדרדוג ואני אוהב את זה. זה משחק אחד, יהיה מעניין”.

שרון אברהמי (לילך וויס-רוזנברג)

השינויים בסגלים

בהרצליה עשו שינוי אחד בסגל שנרשם למשחק, לעומת זה ששיחק ברבע הגמר, כאשר די ג'יי ברנס נרשם במקום דשון פרנסיס, יחד עם דנבר ג'ונס, נואה קרטר, אלייז'ה סטיוארט וצ'ינאנו אונוואקו. מוריאל לוטטי רשום בסגל, אך לא ישחק, בשל פציעה בעקב.

בעמק ארון ווילר, שנפצע בכתפו בשבוע שעבר באימון הקבוצה, לא יתלבש בסופו של דבר, לאחר שבקבוצה הוחלט שלא לסכנו. הזרים שנרשמו למשחק הם קיילר אדוארדס, אדם סמית', קמרון הנרי, אלייז'ה צ'יילדס וניק אונגנדה. כ-4,000 צופים צפויים לנכוח הערב בהיכל מנורה מבטחים.