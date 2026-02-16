יום שני, 16.02.2026 שעה 22:20
יום שני, 16/02/2026, 22:00אצטדיון מונטיליביליגה ספרדית - מחזור 24
ברצלונה
דקה 21
0 0
שופט: סזאר סוטו גראדו
ג'ירונה
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2524ולנסיה14
2637-2223ג'ירונה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20
מערכת ONE | 16/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
פרמין לופס (IMAGO)
פרמין לופס (IMAGO)

המחזור ה-24 של הליגה הספרדית ננעל בשעה זו, כשאנחנו מקבלים את הדרבי הקטלוני הקטן, בו ברצלונה מתארחת אצל ג’ירונה. החבורה של האנזי פליק רוצה להתאושש מהתבוסה לאתלטיקו מדריד בגביע ולחזור למקום הראשון על חשבון ריאל מדריד, המארחת תנסה להפתיע. 

הבלאוגרנה היו בתקופה נהדרת, אך אז התפוצצה הבועה. באמצע השבוע הם הושפלו במטרופוליטנו, כשחטפו 4:0 מהקולצ’ונרוס, כאשר כל הגולים הובקעו כבר במחצית הראשונה. אלופת ספרד גם ראתה את ריאל מדריד עולה זמנית למקום הראשון על חשבונה, אז היא יודעת ש-3 נקודות היום קריטיות מתמיד.

בצד השני של המתרס, מיגל סאנצ’ס וחניכיו נמצאים בעונה לא טובה בכלל, כשהם 2 נקודות בלבד מעל הקו האדום ערב המשחק. המארחת יודעת שזה לא משחק קל, אבל בוודאי שניצחון הערב יכול לדחוף אותה קדימה ולהרחיק אותה עוד מסכנת הירידה.

לדרבי הקטלוני הקטן היסטוריה עשירה, כאשר ג’ירונה לא תמיד עושה חיים קלים במיוחד לברצלונה. רק לפני 2 עונות, המארחת הערב הביסה את הבלאוגרנה 2:4 בשני המפגשים ביניהן. מאז, בארסה התאוששה, ניצחה את כל שלושת ההתמודדויות האחרונות בין הקבוצות, כולל 1:2 ביתי העונה.

מחצית ראשונה
  • '6
  • החמצה
  • חימום מנועים ראשון של ברצלונה. ראפיניה נכנס לרחבה בסמוך לקו החוץ, העביר רוחב לעבר המרכז, כדור שפגש את לאמין ימאל במצב נוח אבל הכישרון הצעיר שלח את הבעיטה ליד קורת השער השמאלית והחוצה. 
  • '1
  • החלטת שופט
  • שופט המשחק, סזאר סוטו גראדו, מוציא את ההתמודדות לדרך!
