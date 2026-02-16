הרכבים וציונים



פרמין לופס (IMAGO) פרמין לופס (IMAGO)

המחזור ה-24 של הליגה הספרדית ננעל בשעה זו, כשאנחנו מקבלים את הדרבי הקטלוני הקטן, בו ברצלונה מתארחת אצל ג’ירונה. החבורה של האנזי פליק רוצה להתאושש מהתבוסה לאתלטיקו מדריד בגביע ולחזור למקום הראשון על חשבון ריאל מדריד, המארחת תנסה להפתיע.

הבלאוגרנה היו בתקופה נהדרת, אך אז התפוצצה הבועה. באמצע השבוע הם הושפלו במטרופוליטנו, כשחטפו 4:0 מהקולצ’ונרוס, כאשר כל הגולים הובקעו כבר במחצית הראשונה. אלופת ספרד גם ראתה את ריאל מדריד עולה זמנית למקום הראשון על חשבונה, אז היא יודעת ש-3 נקודות היום קריטיות מתמיד.

בצד השני של המתרס, מיגל סאנצ’ס וחניכיו נמצאים בעונה לא טובה בכלל, כשהם 2 נקודות בלבד מעל הקו האדום ערב המשחק. המארחת יודעת שזה לא משחק קל, אבל בוודאי שניצחון הערב יכול לדחוף אותה קדימה ולהרחיק אותה עוד מסכנת הירידה.

לדרבי הקטלוני הקטן היסטוריה עשירה, כאשר ג’ירונה לא תמיד עושה חיים קלים במיוחד לברצלונה. רק לפני 2 עונות, המארחת הערב הביסה את הבלאוגרנה 2:4 בשני המפגשים ביניהן. מאז, בארסה התאוששה, ניצחה את כל שלושת ההתמודדויות האחרונות בין הקבוצות, כולל 1:2 ביתי העונה.