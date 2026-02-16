"הליגה מוטה, המאפיה השתלטה על היציעים"

הסערה סביב תקרית אלסנדרו באסטוני ופייר קאלולו ממשיכה להסעיר את איטליה. הסופר והעיתונאי האיטלקי המוכר, רוברטו סביאנו, פרסם פוסט חריף באינסטגרם, בו תקף בחריפות את הכדורגל האיטלקי והתייחס לשורה של אירועים שנויים במחלוקת, ובראשם הרחקתו של קאלולו במשחק מול אינטר.

סביאנו שהתפרסם אחרי שחשף את המאפיה הנאפוליטנית בספר שכתב, ומאז סופג איומים ומסתתר מפניה, צריך לפוסט שלו תמונה של נשיא אינטר, ג'וזפה מארוטה. “כל עוד האיש הזה ממלא תפקיד בכדורגל האיטלקי, לכולם תהיה התחושה שהאליפויות מוטות", כתב סביאנו והוסיף כי הזעם שהפגין ג'ורג'ו קייליני לאחר המשחק משקף, לדבריו, תחושה עמוקה לגבי אופן ההתנהלות במערכת.

לדברי סביאנו, גם אם אינטר תזכה באליפות, "לא יהיה לה ערך אמיתי". עם זאת, הדגיש כי אין מדובר במתקפה על שחקנים או אוהדים, אותם הגדיר כ"קורבנות הראשונים של מערכת שאינה שקופה לחלוטין".

לבד בפסגה: אינטר מנצחת את יובה במשחק אדיר

כזכור, הסערה החלה לאחר שקאלולו הורחק בכרטיס צהוב שני בעקבות מגע קל עם באסטוני. יו"ר איגוד השופטים האיטלקי, ג'אנלוקה רוקי, הודה כי מדובר בטעות שיפוט של השופט פדריקו לה פנה, כאשר מערכת ה-VAR לא הייתה יכולה להתערב באירוע הספציפי. המשחק הסתיים בניצחון 2:3 לאינטר, שנהנתה מיתרון מספרי לאורך מחצית שלמה.

“כל ניצחון ילווה בצל כבד”

סביאנו התייחס גם לאירוע החזיז שנזרק לעבר שוער קרמונזה, אמיל אודרו, במשחק מול אינטר, וטען כי מדובר באחת ההשלכות של מערכת שבחרה "להעמיד פנים שאינה מבינה" את עומק הבעיה.

בהמשך הפוסט העלה סביאנו טענות קשות בנוגע לחדירת ארגון ה'נדרנגטה’ (מאפיה מחצי האי קלבריה באיטליה) ליציעים המאורגנים בארץ המגף. לדבריו, מדובר בסוגיה שהגיעה לפתחם של בתי המשפט, כולל אזכור של החלטה שיפוטית שקבעה כי אינטר הייתה במצב של "כפיפות" כלפי גורמים מה’קורבה נורד’ - ארגון האוהדים המרכזי של המועדון - ואף סייעה להם בפועל, גם אם שלא מרצון.

אוהדי אינטר (רויטרס)

"זו לא שאלה של צבעים", כתב סביאנו, "הבעיה אינה הכדורגל - הכדורגל הוא רק הביטוי שלה. במדינה נורמלית, שאלות כאלה כבר היו זוכות לתשובות חד-משמעיות. כל עוד לא יהיה אומץ להתמודד עם הנושא עד הסוף, כל ניצחון ילווה בצל כבד".

הדברים של סביאנו מעוררים הדים רבים באיטליה, ומצטרפים לדיון הציבורי הסוער סביב אמינותה של הליגה והקשר בין מועדונים לגורמים ביציעים.