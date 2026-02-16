רבע 2, 08:10: הפועל העמק - בני הרצליה 18:27

אחרי שאתמול מכבי תל אביב גברה על הפועל ירושלים ותפסה את המקום הראשון בגמר גביע המדינה, בשעה זו משוחק חצי הגמר השני, כאשר הפועל העמק פוגשת את בני הרצליה. בהתמודדות כל אחת מקווה להיות זו שתקטוף את הכרטיס למשחק הגמר נגד הצהובים, שייערך כבר ביום חמישי הקרוב.

הקבוצה הצפונית מגיעה להתמודדות בפורמה די חיובית עם ארבעה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, כאשר בשלב רבע הגמר הפתיעו הבחורים של שרון אברהמי את הפועל חולון עם 78:96 גדול ששלח אותם לחצי הגמר.

בצד השני של המתרס נמצאת הקבוצה של יהוא אורלנד, שגם היא מגיעה למשחק במומנטום די נהדר. הרצליה מחזיקה ברצף אדיר של שמונה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וברבע הגמר גברה 105:110 על הפועל ב”ש/דימונה.

זהו המפגש הראשון בין הקבוצות לשנת 2026, שכן ב-2025 נפגשו הצדדים לא פחות מארבע פעמים, כאשר הכף נוטה לכיוון די ברור. בארבעת המפגשים ביניהן הייתה זו הרצליה שיצאה מנצחת שלוש פעמים, לצד ניצחון בודד של העמק במפגש האחרון בין הקבוצות.

רבע ראשון: 18:25 להפועל העמק

חמישייה הפועל העמק: ניב משגב, רועי נציה, קיילר אדוארדס, אלייז’ה צ’יילדס וניק אונגנדה.

חמישייה בני הרצליה: דנבר ג’ונס, שליו לוגשי, אלייז’ה סטיוארט, צ'ינאנו אונואקו ודי ג’יי ברנס.

חצי הגמר השני יצא לדרך! הנקודות הראשונות של המשחק היו של בני הרצליה, מידיו של צ'ינאנו אונואקו, אך מיד בהתקפת הנגד ניב משגב החזיר בצליפה משלו. הכחולים שלטו בריבאונד בתחילת המשחק אך לא הצליחו לנצל זאת כדי לעלות ליתרון משמעותי. העמק התחיולו טוב מחוץ לקשת והצליחו לעלות ליתרון 12:16. הלבנים הצליחו לעלות כבר ל-9 הפרש אך מקס היידיגר עם שלשת קלאץ’ הקטין לקאת סוף הרבע. בסוף החלק הראשון של המשחק הפועל העמק מובילה 18:25.