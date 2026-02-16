יום שני, 16.02.2026 שעה 20:52
יום שני, 16/02/2026, 20:30אצטדיון טדיליגת העל Winner - מחזור 23
מכבי ת"א
דקה 16
0 0
שופט: גל לייבוביץ'
בית"ר ירושלים
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14
גיא בן זיו | 16/02/2026 20:30
הרכבים וציונים
 
 
אושר דוידה מול טימותי מוזי (אורן בן חקון)
אושר דוידה מול טימותי מוזי (אורן בן חקון)

בליגה שלנו יש מספר משחקי ענק, כשבשעה זו אנחנו ללא ספק מקבלים את אחד הגדולים שבהם, בטח בסיטואציה הנוכחית. בית”ר ירושלים, שנמצאת בעיצומו של משבר, רוצה לצאת ממנו כשהיא מארחת את מכבי תל אביב, שתפסה תנופה ותנסה להראות שהיא חזק במרוץ האליפות.

הקבוצה מהבירה בעיצומה של תקופה מורכבת, כשהיא לא מנצחת בארבעת המשחקים האחרונים, כשהשיא הגיעה בהדחה לבני יהודה בגביע ובהפסד במשחק העונה מול הפועל באר שבע. הירושלמים מבינים שהם חייבים לקום על הרגליים ומהר, אחרת חלום אליפות, גם אם הוא לא מוצהר, עלול לברוח להם.

בצד השני, הצהובים במומנטום הפוך. אחרי פיטוריו של ז’רקו לאזטיץ’ ומאז הגעת רוני דיילה לאלופת המדינה, אנרגיות חדשות נחתו בקריית שלום, שם מרגישים כי אפשר לחזור למרוץ האליפות ואולי אפילו עוד לצאת מהעונה הזאת עם דאבל. הדרך לשם מתחילה ואולי גם נגמרת, היום בטדי.

כשמדברים על ההתמודדות הערב, פשוט אי אפשר להתעלם מהפיל הענק שבחדר. שתי הקבוצות נפגשו מוקדם יותר העונה בבלומפילד, אז בית”ר ירושלים פירקה את מכבי ת”א עם 2:6 מהדהד ביפו, שבעצם החל את כדור השלג שהוביל למהפך בקריית שלום, ועוד לחשוב שהאלופה הובילה 0:1 במחצית דאז.

מחצית ראשונה
  • '12
  • חילוף
  • ואכן, רז שלמה סיים את חלקו במפגש הזה עם מתיחה. מוחמד עלי קמארה הוזעק להיכנס במקומו
  • '9
  • פציעה
  • רז שלמה ירד לגליץ’ ומיד כשהוא קם הוא הבין שהוא מתח את השריר, אז הוא נשכב שוב על הדשא. ספק אם הבלם יוכל יהיה להמשיך
  • '6
  • החמצה
  • צ’אנס ראשון במשחק הגיע מהצד של האלופה. כדור ארוך נשלח לאושר דוידה בימין, הקיצוני הלך לשמאל, שוב לימין, שוב לשמאל וסובב מעל המשקוף של מיגל סילבה
  • '1
  • החלטת שופט
  • גל לייבוביץ' שרק! המפגש הגדול בטדי יצא לדרך
  • '1
  • אחר
  • לפני המשחק, בית"ר ירושלים ערכה טקס מצמרר לשורד השבי אלקנה בוחבוט, שנאם וריגש את כולם על הדשא
נאנא אנטווי מתכונן לבכורה (אורן בן חקון)נאנא אנטווי מתכונן לבכורה (אורן בן חקון)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מתחממים (אורן בן חקון)שחקני בית"ר ירושלים מתחממים (אורן בן חקון)
