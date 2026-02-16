דוראנט רוצה לעזור לפ.ס.ז' לשחק ב-NBA אירופה

פאריס סן ז’רמן מנהלת שיחות עם ה-NBA בנוגע להקמת קבוצת כדורסל שתתחרה בליגה האירופית החדשה שהליגה האמריקאית מתכננת להקים. המועדון הפאריסאי אמנם מתחיל מאפס בכל הנוגע לכדורסל מקצועני, אך יש לו נכס משמעותי שעשוי לסייע לו בתהליך: קווין דוראנט.

כוכב יוסטון הפך ב-2024 לבעל מניות במועדון הצרפתי. במהלך אולימפיאדת פאריס הוצג דוראנט רשמית כשותף של פ.ס.ז’, בתמונה משותפת עם המאמן לואיס אנריקה, הנשיא נאסר אל חלאיפי והמנהל הספורטיבי, לואיס קמפוס.

לפי דיווחים קודמים, דוראנט אמור למלא תפקיד מרכזי במהלך להקמת קבוצת כדורסל בפאריס, וכעת גם הוא עצמו רמז לכך. בסיום האולסטאר בלוס אנג’לס אמר הכוכב בן ה-37: “לא הייתי אומר שאני מעורב בתהליך, אבל שמעתי הרבה על זה. אני מוכן לדבר על כך אם זה יתקדם. כרגע לא שמעתי הרבה, רק שמועות ונרטיבים. ברגע שזה יתחיל להתגבש, אני מקווה שאוכל להיות חלק מזה ולהמשיך לקדם את המשחק ברחבי העולם. אשמח מאוד”.

קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)

דונצ’יץ’ ויאניס ישקיעו?

דוראנט הוא הדמות הראשונה מה-NBA שמצהיר בפומבי על רצונו להשתתף בהקמת קבוצה ספציפית בליגה האירופית החדשה. לוקה דונצ’יץ’ הוזכר כמי שמעוניין להשקיע בקבוצה ברומא, אך סירב להתייחס לכך במהלך האולסטאר, ואילו יאניס אנטטוקומפו הביע פתיחות להשקעה עתידית, אם כי בשלב זה מדובר ברעיון כללי בלבד.

לפני שכל זה ייצא לדרך, ה-NBA תצטרך לאשר לשחקניה להשקיע במועדונים של הליגה האירופית. הקומישינר אדם סילבר אישר כי מתקיימות שיחות עם ארגון השחקנים, ה-NBPA. אחד מסגני הנשיא של הארגון הוא כוכב בוסטון, ג’יילן בראון, שאמר כי השחקנים דוחפים למהלך.

“זה יהיה צעד גדול לעתיד, לדור הבא של השחקנים, להיות מסוגלים להשקיע לא רק בליגות אירופיות פוטנציאליות אלא גם כאן בבית, ב-NBA”, אמר בראון, “זה נושא שנדון כל הזמן, השחקנים לוחצים בכיוון הזה, נראה אם זה יהפוך למציאות”.