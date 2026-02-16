יום שני, 16.02.2026 שעה 10:38
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
5217-4222לאנס1
5119-4922פאריס סן-ז'רמן2
4520-3622ליון3
4029-4822מארסיי4
3431-3522ליל5
3435-3422ראן6
3129-3622שטרסבורג7
3134-3522מונאקו8
3133-2922לוריין9
3026-3222טולוז10
2927-2222אנז'ה11
2734-2922ברסט12
2627-2022לה האבר13
2340-2722ניס14
2239-2622פ.צ. פאריס15
1730-1722אוקזר16
1440-2022נאנט17
1349-2222מץ18

דוראנט רוצה לעזור לפ.ס.ז' לשחק ב-NBA אירופה

כוכב יוסטון שמחזיק במניות במועדון, אישר אחרי האולסטאר: "כשזה יתחיל להתגבש אני מקווה שאוכל להיות חלק מזה ולהמשיך לקדם את המשחק ברחבי העולם"

|
קווין דוראנט לצד לברון ג'יימס ודונובן מיצ'ל באולסטאר (רויטרס)
קווין דוראנט לצד לברון ג'יימס ודונובן מיצ'ל באולסטאר (רויטרס)

פאריס סן ז’רמן מנהלת שיחות עם ה-NBA בנוגע להקמת קבוצת כדורסל שתתחרה בליגה האירופית החדשה שהליגה האמריקאית מתכננת להקים. המועדון הפאריסאי אמנם מתחיל מאפס בכל הנוגע לכדורסל מקצועני, אך יש לו נכס משמעותי שעשוי לסייע לו בתהליך: קווין דוראנט.

כוכב יוסטון הפך ב-2024 לבעל מניות במועדון הצרפתי. במהלך אולימפיאדת פאריס הוצג דוראנט רשמית כשותף של פ.ס.ז’, בתמונה משותפת עם המאמן לואיס אנריקה, הנשיא נאסר אל חלאיפי והמנהל הספורטיבי, לואיס קמפוס.

לפי דיווחים קודמים, דוראנט אמור למלא תפקיד מרכזי במהלך להקמת קבוצת כדורסל בפאריס, וכעת גם הוא עצמו רמז לכך. בסיום האולסטאר בלוס אנג’לס אמר הכוכב בן ה-37: “לא הייתי אומר שאני מעורב בתהליך, אבל שמעתי הרבה על זה. אני מוכן לדבר על כך אם זה יתקדם. כרגע לא שמעתי הרבה, רק שמועות ונרטיבים. ברגע שזה יתחיל להתגבש, אני מקווה שאוכל להיות חלק מזה ולהמשיך לקדם את המשחק ברחבי העולם. אשמח מאוד”.

קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)קווין דוראנט ודני אבדיה (רויטרס)

דונצ’יץ’ ויאניס ישקיעו?

דוראנט הוא הדמות הראשונה מה-NBA שמצהיר בפומבי על רצונו להשתתף בהקמת קבוצה ספציפית בליגה האירופית החדשה. לוקה דונצ’יץ’ הוזכר כמי שמעוניין להשקיע בקבוצה ברומא, אך סירב להתייחס לכך במהלך האולסטאר, ואילו יאניס אנטטוקומפו הביע פתיחות להשקעה עתידית, אם כי בשלב זה מדובר ברעיון כללי בלבד.

לפני שכל זה ייצא לדרך, ה-NBA תצטרך לאשר לשחקניה להשקיע במועדונים של הליגה האירופית. הקומישינר אדם סילבר אישר כי מתקיימות שיחות עם ארגון השחקנים, ה-NBPA. אחד מסגני הנשיא של הארגון הוא כוכב בוסטון, ג’יילן בראון, שאמר כי השחקנים דוחפים למהלך.

“זה יהיה צעד גדול לעתיד, לדור הבא של השחקנים, להיות מסוגלים להשקיע לא רק בליגות אירופיות פוטנציאליות אלא גם כאן בבית, ב-NBA”, אמר בראון, “זה נושא שנדון כל הזמן, השחקנים לוחצים בכיוון הזה, נראה אם זה יהפוך למציאות”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */