ריאל מדריד קיבלה 26 פנדלים יותר מברצלונה

הניצחון האחרון של ריאל מדריד על ריאל סוסיאדד כלל שני פנדלים מדויקים עבור החבורה של אלברו ארבלואה, מה שהצית מחדש את הדיון על בעיטות העונשין מ-11 המטרים. בספרד הציגו השוואה, שהציגה פער גדול מאוד: ריאל קיבלה 26 פנדלים יותר מברצלונה בחמש העונות האחרונות בליגה הספרדית, מאז פתיחת עונת 2021/22. הבלאנקוס ניגשו לנקודה הלבנה 56 פעמים בתקופה הזו, לעומת 30 בלבד של היריבה מקטלוניה.

במהלך חמש העונות הללו, כאשר החמישית עדיין בעיצומה, ריאל זכתה פעמיים באליפות וברצלונה פעמיים. למרות הפער המשמעותי בכמות הפנדלים, הנתונים אינם מתיישבים עם העוצמה ההתקפית שהציגו הבלאוגרנה, שכבשו 382 שערים מאז פתיחת עונת 2021/22, לעומת 373 של ריאל מדריד.

בעונה הנוכחית שברו המדרידאים שיא כשבעטו 14 פנדלים עד כה, יותר מפי שניים מברצלונה שבעטה 6 פנדלים. מאזן הפנדלים ברור מאוד לטובת הלבנים כאמור, אך לא רק בהשוואה אל מול האדומים-כחולים, כאשר בעונה הנוכחית מדובר במספר הגבוה ביותר (14) שנרשם לקבוצה אחת בספרד לאחר 24 מחזורים.

קיליאן אמבפה בועט פנדל (IMAGO)

כמות הפנדלים והקשר לזכייה באליפות

בעונת 2021/22 אגב, ריאל מדריד דורגה שנייה בטבלת הפנדלים עם 12 בעיטות, בעוד ברצלונה הייתה שמינית עם 7, כשהבלאנקוס היו אלה שזכו באליפות. בעונת 2022/23 הובילה ריאל את הטבלה עם 12 פנדלים, כשברצלונה עם 2 פנדלים בלבד דורגה שנייה מהסוף, אך למרות זאת הקטלונים קטפה את התואר.

בעונת 2023/24 הייתה זו הפעם היחידה בתקופה המדוברת שבה ברצלונה בעטה יותר פנדלים מריאל, 7 לעומת 5, כשהקטלונים דורגו במקום השישי בליגה וריאל עשירית, והיא זכתה באליפות. בעונת 2024/25 ריאל שוב הובילה עם 14 פנדלים לעומת 8 של בארסה, אך הקבוצה של האנזי פליק כבשה 102 שערים, 24 יותר מיריבתה שכבשה 78, ובסיום העונה זכתה בתואר.