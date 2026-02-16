“ברצלונה חייבת להגיב עכשיו עם ראפיניה"

ברצלונה תעלה הערב (שני, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) לדשא באצטדיון מונטיליבי לדרבי מול ג’ירונה כשעל הפרק הרבה יותר משלוש נקודות. הקטלונים מגיעים אחרי התבוסה 4:0 לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך - תוצאה שהבליטה בעיקר מחצית ראשונה רעה במיוחד והציפה ביקורת פנימית על חוסר אינטנסיביות.

גם בליגה הלחץ גובר: ריאל מדריד עקפה את בארסה בפסגה (60 נקודות לעומת 58) אחרי ניצחון 1:4 על ריאל סוסיאדד, כך שכל מעידה נוספת עלולה לעלות ביוקר. האנזי פליק דרש משחקניו שינוי גישה מיידי והבהיר כי אסור לחזור על הטעויות מהמשחק במטרופוליטנו.

“בארסה חייבת להגיב עכשיו עם ראפיניה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’, “הבלאוגרנה רוצים להתגבר על המכה הקשה שחטפו בגביע". הברזילאי חוזר לסגל אחרי פציעה, אך לא צפוי לפתוח. מנגד, פדרי, מרקוס רשפורד, אנדראס כריסטנסן וגאבי ייעדרו.

האנזי פליק (IMAGO)

מי שעשויים להיכנס להרכב הם רונאלד אראוחו, ג’רארד מרטין ומארק ברנאל. גם רוברט לבנדובסקי בתמונת ההרכב, אם כי פראן טורס הראה יותר חדות לאחרונה. אפשרות נוספת היא חילופי עמדות בין דני אולמו לפרמין לופס.

בעיית המחצית הראשונה

בעניין ההגנה, אחת הבעיות הבולטות של בארסה העונה היא הספיגה המוקדמת: מתוך 44 שערים שספגה בכל המסגרות, 31 הגיעו במחצית הראשונה ורק 13 בשנייה. הנתון הזה ממחיש עד כמה הקבוצה מתקשה לפתוח משחקים ומכריחה את עצמה לרדוף. גם הקו ההגנתי הגבוה, שלא תפקד מול אתלטיקו, יעמוד למבחן נוסף – במיוחד מול יריבה שלא הפסידה בביתה מאז תחילת 2026.

מנגד, ג’ירונה של מיצ’ל אמנם מדורגת במרכז הטבלה, אך נעצרה עם שלושה משחקים ללא ניצחון: תיקו מול חטאפה (1:1), הפסד לריאל אוביידו (1:0) ותיקו מול סביליה (1:1), שם החמיץ כריסטיאן סטואני פנדל בדקה האחרונה. הקבוצה מתמודדת גם היא עם חיסורים, כאשר רובן בלאנקו צפוי לעמוד בין הקורות.