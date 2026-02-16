יום שני, 16.02.2026 שעה 10:38
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5823-6323ברצלונה2
4526-4423ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2639-3124סביליה12
2630-2124אלאבס13
2637-2524ולנסיה14
2637-2223ג'ירונה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1840-2623לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

“ברצלונה חייבת להגיב עכשיו עם ראפיניה"

הקטלונים מול ג'ירונה ב-22:00 (חי בערוץ ONE) אחרי ההשפלה בגביע. הברזילאי חוזר ולא אמור לפתוח. וגם: הבעיה שמאלצת את הבלאוגרנה לעשות קאמבקים

|
ראפיניה (IMAGO)
ראפיניה (IMAGO)

ברצלונה תעלה הערב (שני, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) לדשא באצטדיון מונטיליבי לדרבי מול ג’ירונה כשעל הפרק הרבה יותר משלוש נקודות. הקטלונים מגיעים אחרי התבוסה 4:0 לאתלטיקו מדריד במשחק הראשון של חצי גמר גביע המלך - תוצאה שהבליטה בעיקר מחצית ראשונה רעה במיוחד והציפה ביקורת פנימית על חוסר אינטנסיביות.

גם בליגה הלחץ גובר: ריאל מדריד עקפה את בארסה בפסגה (60 נקודות לעומת 58) אחרי ניצחון 1:4 על ריאל סוסיאדד, כך שכל מעידה נוספת עלולה לעלות ביוקר. האנזי פליק דרש משחקניו שינוי גישה מיידי והבהיר כי אסור לחזור על הטעויות מהמשחק במטרופוליטנו.

“בארסה חייבת להגיב עכשיו עם ראפיניה", נכתב בעיתון ‘מונדו דפורטיבו’, “הבלאוגרנה רוצים להתגבר על המכה הקשה שחטפו בגביע". הברזילאי חוזר לסגל אחרי פציעה, אך לא צפוי לפתוח. מנגד, פדרי, מרקוס רשפורד, אנדראס כריסטנסן וגאבי ייעדרו.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

מי שעשויים להיכנס להרכב הם רונאלד אראוחו, ג’רארד מרטין ומארק ברנאל. גם רוברט לבנדובסקי בתמונת ההרכב, אם כי פראן טורס הראה יותר חדות לאחרונה. אפשרות נוספת היא חילופי עמדות בין דני אולמו לפרמין לופס.

בעיית המחצית הראשונה

בעניין ההגנה, אחת הבעיות הבולטות של בארסה העונה היא הספיגה המוקדמת: מתוך 44 שערים שספגה בכל המסגרות, 31 הגיעו במחצית הראשונה ורק 13 בשנייה. הנתון הזה ממחיש עד כמה הקבוצה מתקשה לפתוח משחקים ומכריחה את עצמה לרדוף. גם הקו ההגנתי הגבוה, שלא תפקד מול אתלטיקו, יעמוד למבחן נוסף – במיוחד מול יריבה שלא הפסידה בביתה מאז תחילת 2026.

רכבת הרים: ראיו מביסה 0:3 את אתלטיקו

מנגד, ג’ירונה של מיצ’ל אמנם מדורגת במרכז הטבלה, אך נעצרה עם שלושה משחקים ללא ניצחון: תיקו מול חטאפה (1:1), הפסד לריאל אוביידו (1:0) ותיקו מול סביליה (1:1), שם החמיץ כריסטיאן סטואני פנדל בדקה האחרונה. הקבוצה מתמודדת גם היא עם חיסורים, כאשר רובן בלאנקו צפוי לעמוד בין הקורות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */