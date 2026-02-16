אבוקסיס לסכנין: כשתסיימו עם מימר נשב ונדבר

אחרי התבוסה הקשה אתמול (ראשון) 4:0 מול מכבי חיפה, שנבעה בין היתר מהכנה פחות טובה ואידאלית בעקבות כל אירועי סוף השבוע האחרון סביב פרשת שרון מימר, שלא עמד אתמול על הקווים, בבני סכנין רוצים לנסות ולהתקדם בכל מה שנוגע לסוגיית המאמן, שכרגע פתוחה לחלוטין וכפי שפורסם לראשונה ב-ONE המועמד המוביל לקחת על עצמו את תפקיד המאמן הוא יוסי אבוקסיס, שזוכה להערכה גדולה.

אבוקסיס הבהיר לאנשי הקבוצה מהמגזר כי לא יישב איתם למשא ומתן, עד אשר היא לא תסיים סופית את הסיפור עם שרון מימר וזאת מתוך כבוד הדדי לקולגה שלו, שטרם הסדיר מול המועדון את סיום דרכו.

בהנחה שהדברים אכן יסתדרו מול מימר והפרק של המאמן יסתיים באופן רשמי, סכנין תציע לאבוקסיס חוזה לשנה וחצי, כאשר המטרה תהיה בעיקר לנסות ולחשוב כבר על העונה הבאה, שכן כרגע הקבוצה למעשה לא תאבק על מקום לפלייאוף העליון וגם לא בסכנת ירידה, מה שמבטיח למאמן הנכנס שקט תעשייתי עד תום העונה, בניסיון לייצב את המערכת.

יוסי אבוקסיס ושרון מימר (רדאד ג'בארה)

איימן אבו יונס: לא הצלחתי לדבר עם מימר

אתמול, סכנין שהגיעה לסמי עופר הייתה צל של עצמה ומהרגע הראשון היה ברור מי הקבוצה שתנצח. איימן אבו יונס, שעמד על הקווים בזכות תעודת הפרו ואחרי שהתברר שעבאס סואן לא יכול לעשות זאת, התייחס לשרון מימר ואמר: "אני ביחסים טובים עם שרון מימר. ניסיתי לדבר איתו ולא הצלחתי. ביום יום אני מנהל הקבוצה ובזכות העובדה שיש לי תעודת פרו עמדתי על הקווים".

דובר המועדון מונדר חלאילה: "אנחנו מודים לאיימן ולצוות שהגיעו למשימה הלא פשוטה. אני פונה לצוות המקצועי הרשמי של המועדון, שיתעשתו ויחזרו אחרי שיחשבו לעומק ולרוחב. דברים קורים בכדורגל. יש דברים טובים במועדון ולדעתי הכי טוב לפתור את המשבר הזה ע"י כך שנחזיר את הדברים למה שהיו. יש לנו רצון אמיתי שהדברים יחזרו למה שהיו".

עומר אבוהב: "באנו לעשות את המקסימום. אין לנו שליטה על מה שקורה מסביב. זה מצב לא אידאלי. המועדון חווה משהו לא פשוט בטח מהרגע שאני במועדון. זה עצוב ומבאס כי היינו במרוץ. דברים קרו כפי שקרו ולנו נותר להתאושש מזה. לא יודע איזה החלטה תתקבל".