יום שני, 16.02.2026 שעה 10:38
כדורגל עולמי  >> גביע אנגלי

"בושה": תנאי המגרש בגרימסבי - וולבס בגביע

הזאבים נאלצו להתמודד עם דשא בלתי אפשרי ב-0:1 שלהם אתמול על הקבוצה מהליגה הרביעית, כאשר חלק גדול ממנו היה בוץ והאוהדים לא נותרו אדישים ברשת

|
הבוץ במגרש של גרימסבי (IMAGO)
הבוץ במגרש של גרימסבי (IMAGO)

הסיבוב הרביעי של הגביע האנגלי נמשך לו אתמול (ראשון), כשבין כל המשחקים שקיבלנו, בהם ארסנל העפילה בקלילות לשלב הבא וג’וסלין טאבי כרך הופעת בכורה בסנדרלנד, הייתה התמודדות בה זה לא היה הכדורגל שתפס את הפוקוס המירבי, אלא המגרש, אם אפשר לקרוא לו כזה. 

אז וולבס, שבדרך הבטוחה לירידה בפרמייר ליג, יצאה למשחק חוץ אצל גרימסבי מהליגה הרביעית בטיבה בממלכה ואומנם ניצחה אותה 0:1 קטן משער של סנטיאגו בואנו בדקה ה-60, אך היא הייתה צריכה להתפלש בבוץ כדי לעשות זאת, ולא, זאת לא מטפורה.

זה היה אחד הסיפורים המדוברים ברשתות באנגליה אמש, כשהאוהדים שראו את מצב הדשא, או יותר נכון הבוץ של הקבוצה הביתית הם לא נשארו אדישים: “אי אפשר לשקר, המגרש של גרימסבי הוא בושה”, “מזכיר את הקרב בנורמנדי”, נכתב על ידי אנשים ב-X (לשעבר טוויטר).

הניסיון לתקן את הדשא (IMAGO)הניסיון לתקן את הדשא (IMAGO)

גם יונייטד עברה במגרש הזה

עבור הזאבים ה-FA Cup הוא כאמור התקווה היחידה העונה, כשהמארחת אתמול כבר הצליחה לייצר סנסציה אחת העונה, כשהדיחה בגביע הליגה את מנצ’סטר יונייטד, אז של רובן אמורים לאחר דו-קרב פנדלים. אמש, גם התחתורת הזאת נגמרה עבור גרימסבי. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */