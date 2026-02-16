"בושה": תנאי המגרש בגרימסבי - וולבס בגביע

הסיבוב הרביעי של הגביע האנגלי נמשך לו אתמול (ראשון), כשבין כל המשחקים שקיבלנו, בהם ארסנל העפילה בקלילות לשלב הבא וג’וסלין טאבי כרך הופעת בכורה בסנדרלנד, הייתה התמודדות בה זה לא היה הכדורגל שתפס את הפוקוס המירבי, אלא המגרש, אם אפשר לקרוא לו כזה.

אז וולבס, שבדרך הבטוחה לירידה בפרמייר ליג, יצאה למשחק חוץ אצל גרימסבי מהליגה הרביעית בטיבה בממלכה ואומנם ניצחה אותה 0:1 קטן משער של סנטיאגו בואנו בדקה ה-60, אך היא הייתה צריכה להתפלש בבוץ כדי לעשות זאת, ולא, זאת לא מטפורה.

זה היה אחד הסיפורים המדוברים ברשתות באנגליה אמש, כשהאוהדים שראו את מצב הדשא, או יותר נכון הבוץ של הקבוצה הביתית הם לא נשארו אדישים: “אי אפשר לשקר, המגרש של גרימסבי הוא בושה”, “מזכיר את הקרב בנורמנדי”, נכתב על ידי אנשים ב-X (לשעבר טוויטר).

הניסיון לתקן את הדשא (IMAGO)

גם יונייטד עברה במגרש הזה

עבור הזאבים ה-FA Cup הוא כאמור התקווה היחידה העונה, כשהמארחת אתמול כבר הצליחה לייצר סנסציה אחת העונה, כשהדיחה בגביע הליגה את מנצ’סטר יונייטד, אז של רובן אמורים לאחר דו-קרב פנדלים. אמש, גם התחתורת הזאת נגמרה עבור גרימסבי.