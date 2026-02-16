לי הגיע לאולסטאר עם דגל פלסטין וחולצת כאפייה

דני אבדיה הפך הלילה (בין ראשון לשני) לישראלי הראשון שמשחק באולסטאר כששיחק עם נבחרת הזרים באירוע החגיגי בלוס אנג’לס.

מטבע הדברים, לא מעט סלבריטאים הגיעו לאולם וביניהם היה גם הבמאי זוכה האוסקר, ספייק לי, שהופיע בלבוש שהעביר מסר של תמיכה בפלסטינים. במקרה או שלא? תחליטו אתם.

ספייק לי שידוע כאוהד מושבע של ניו יורק ניקס, עלה על השטיח האדום לפני האולסטאר עם חולצה בעיצוב של כאפייה וגם תיק תואם שעליו הופיע דגל פלסטין. כמובן שהמראה הזה משך תשומת לב רבה וכך הבמאי היה גם במהלך האירוע עצמו.

ספייק לי על השטיח האדום (רויטרס)

ספייק לי לצד סטף קרי (רויטרס)

במהלך סוף שבוע האולסטאר ספייק לי נראה גם עם סווטשירט לציון חודש ההיסטוריה השחורה בארצות הברית. התמונות, ששודרו בשידור חי והופצו במהירות ברשתות החברתיות, מה שגרם לחשיפה גדולה באחד מהאירועים הגדולים בספורט האמריקאי.