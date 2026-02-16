יום שני, 16.02.2026 שעה 07:42
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

תחושת החמצה בירושלים: לא החזקנו אותם בסוף

בקבוצה מהבירה מרגישים פספוס אחרי ההפסד 94:85 למכבי ת"א, שהדיח אותם מהגביע. אלון: "ברבע הרביעי הם היו טובים יותר". מובלי: "אנחנו נישאר רעבים"

|
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (באדיבות המועדון)
שחקני הפועל ירושלים מאוכזבים (באדיבות המועדון)

הפועל ירושלים סיימה אתמול (ראשון) את דרכה בגביע המדינה בזק לאחר הפסד 94:85 למכבי תל אביב בשלב חצי הגמר. קבוצתו של יונתן אלון פתחה נהדר את המשחק, היא הקשתה מאוד בהגנה ניסתה להגיע לכל כדור, מנעה שלשות וגם חסמה, כשבהתקפה היא הלכה פנימה והפעילה את אוסטין ווילי בצורה נהדרת, כאשר מספר שחקנים נכנסו לקצב בדרך ליתרון דו ספרתי, אך ככל שהמשחק התקדם הקבוצה מהבירה לא הצליחה לייצר את הבריחה שלה ובסוף נכנעה בערב נהדר של כדורסל. 

האדומים לבנים הגיעו לחצי הגמר לאחר הניצחון בשלב הרבע על הפועל תל אביב. בליגת העל הם התאוששו מההפסד למכבי תל אביב בסיום הסיבוב הראשון והגיבו עם שלושה ניצחונות רצופים בזירה המקומית, ביניהם על הפועל תל אביב. ביורוקאפ, לעומת זאת, הם הפסידו בשלושה מתוך ארבעת המשחקים האחרונים שלהם. המשותף להפסדים באירופה וההפסד אמש, הם ההפסד בקרב על הלוחות.  

יונתן אלון אמר לאחר ההתמודדות: "ברבע הרביעי ראיתי שהם עושים את הזריקות שלהם, ואנחנו לא מצליחים להחזיק אותם. שחקנים ברחו לנו ולקחו לנו את הריבאונדים. שם הם היו יותר טובים מאיתנו”.

יונתן אלון (רדאד גיונתן אלון (רדאד ג'בארה)

הקבוצה מהבירה לא מצאה את הפתרונות לג'ף דאוטין ג'וניור, כאשר מספר שחקנים של מכבי תל אביב עשו נזק לירושלמים בשני צידי המגרש. כדורסל משחקים 40 דקות והאדומים לבנים נראו טוב מאוד עמוק אל תוך הרבע הרביעי, כך שבסופו של דבר משהו היה חסר להם. האכזבה בלטה על פניהם של ירושלים עם סיומו של המשחק, וכעת אלון וחניכיו יתמקדו בזירה המקומית, בה יפגשו בראשון הקרוב את מכבי רמת גן. אגב, משחקם הבא ביורוקאפ יהיה בשלב רבע הגמר, שישוחק בין ה-17 ל-18 למרץ, כאשר בדיוק כמו גביע המדינה, יהיה בפורמט של משחק נוקאאוט. יריבתה תיקבע שבוע קודם לכן, במפגש שבין טורק טלקום אנקרה לבין באקסי מנרסה. 

מובלי: מורידים בפניהם את הכובע

אייזיאה מובלי, שסיים את המשחק עם 9 נקודות ו-6 ריבאונדים, אמר בסיום: "הם ניצחו אותנו במאבקים, לקחו יותר ריבאונדים וקלעו זריקות גדולות בסוף. הם קבוצה טובה ומורידים בפניהם את הכובע, אבל אם היינו עושים עבודה טובה בריבאונד, היינו מנצחים את המשחק הזה. הנקודות הקלות עלו לנו, הם התמסרו בריבאונדים, אנחנו צריכים להיות יותר טובים באספקט הזה לקראת העתיד.

“היו להם יותר התקפות, וג'ף דאוטין נכנס למשחק וזה עבד להם. שקיררנו אותו קצת, הם לקחו עוד ועוד ריבאונדים, וזה פגע בנו. הוא שחקן טוב, חבר שלי, עשה עבודה טובה, אבל אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה. הובלנו רוב המשחק, אבל היינו צריכים לחבר דקות אחרונות טוב יותר".

גג'ף דאוטין חוגג (רועי כפיר)

כשנשאל על אחיו ענה: "אני ואחי קרובים, מדברים כל הזמן. אני מודה מאוד על ההגעה שלי לכאן, אני אוהב כל רגע כאן, אהבתי את הזמן שלי בטורקיה, אבל הליגה הישראלית נהדרת, אנחנו עושים דברים טובים מאוד ביורוקאפ. אני שמח שאני משחק בהפועל ירושלים, ומחכה לחלק הבא של העונה. אני שונא להפסיד, במיוחד שזה הגביע, אבל ההפסדים האלה מאפשרים לנו להיות רעבים לקראת החודש הבא ונישאר רעבים, נעבוד קשה כדי להגיע טובים לפלייאוף ביורוקאפ ובליגה".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */