תחושת החמצה בירושלים: לא החזקנו אותם בסוף

הפועל ירושלים סיימה אתמול (ראשון) את דרכה בגביע המדינה בזק לאחר הפסד 94:85 למכבי תל אביב בשלב חצי הגמר. קבוצתו של יונתן אלון פתחה נהדר את המשחק, היא הקשתה מאוד בהגנה ניסתה להגיע לכל כדור, מנעה שלשות וגם חסמה, כשבהתקפה היא הלכה פנימה והפעילה את אוסטין ווילי בצורה נהדרת, כאשר מספר שחקנים נכנסו לקצב בדרך ליתרון דו ספרתי, אך ככל שהמשחק התקדם הקבוצה מהבירה לא הצליחה לייצר את הבריחה שלה ובסוף נכנעה בערב נהדר של כדורסל.

האדומים לבנים הגיעו לחצי הגמר לאחר הניצחון בשלב הרבע על הפועל תל אביב. בליגת העל הם התאוששו מההפסד למכבי תל אביב בסיום הסיבוב הראשון והגיבו עם שלושה ניצחונות רצופים בזירה המקומית, ביניהם על הפועל תל אביב. ביורוקאפ, לעומת זאת, הם הפסידו בשלושה מתוך ארבעת המשחקים האחרונים שלהם. המשותף להפסדים באירופה וההפסד אמש, הם ההפסד בקרב על הלוחות.

יונתן אלון אמר לאחר ההתמודדות: "ברבע הרביעי ראיתי שהם עושים את הזריקות שלהם, ואנחנו לא מצליחים להחזיק אותם. שחקנים ברחו לנו ולקחו לנו את הריבאונדים. שם הם היו יותר טובים מאיתנו”.

יונתן אלון (רדאד ג'בארה)

הקבוצה מהבירה לא מצאה את הפתרונות לג'ף דאוטין ג'וניור, כאשר מספר שחקנים של מכבי תל אביב עשו נזק לירושלמים בשני צידי המגרש. כדורסל משחקים 40 דקות והאדומים לבנים נראו טוב מאוד עמוק אל תוך הרבע הרביעי, כך שבסופו של דבר משהו היה חסר להם. האכזבה בלטה על פניהם של ירושלים עם סיומו של המשחק, וכעת אלון וחניכיו יתמקדו בזירה המקומית, בה יפגשו בראשון הקרוב את מכבי רמת גן. אגב, משחקם הבא ביורוקאפ יהיה בשלב רבע הגמר, שישוחק בין ה-17 ל-18 למרץ, כאשר בדיוק כמו גביע המדינה, יהיה בפורמט של משחק נוקאאוט. יריבתה תיקבע שבוע קודם לכן, במפגש שבין טורק טלקום אנקרה לבין באקסי מנרסה.

מובלי: מורידים בפניהם את הכובע

אייזיאה מובלי, שסיים את המשחק עם 9 נקודות ו-6 ריבאונדים, אמר בסיום: "הם ניצחו אותנו במאבקים, לקחו יותר ריבאונדים וקלעו זריקות גדולות בסוף. הם קבוצה טובה ומורידים בפניהם את הכובע, אבל אם היינו עושים עבודה טובה בריבאונד, היינו מנצחים את המשחק הזה. הנקודות הקלות עלו לנו, הם התמסרו בריבאונדים, אנחנו צריכים להיות יותר טובים באספקט הזה לקראת העתיד.

“היו להם יותר התקפות, וג'ף דאוטין נכנס למשחק וזה עבד להם. שקיררנו אותו קצת, הם לקחו עוד ועוד ריבאונדים, וזה פגע בנו. הוא שחקן טוב, חבר שלי, עשה עבודה טובה, אבל אנחנו צריכים לעשות עבודה טובה. הובלנו רוב המשחק, אבל היינו צריכים לחבר דקות אחרונות טוב יותר".

ג'ף דאוטין חוגג (רועי כפיר)

כשנשאל על אחיו ענה: "אני ואחי קרובים, מדברים כל הזמן. אני מודה מאוד על ההגעה שלי לכאן, אני אוהב כל רגע כאן, אהבתי את הזמן שלי בטורקיה, אבל הליגה הישראלית נהדרת, אנחנו עושים דברים טובים מאוד ביורוקאפ. אני שמח שאני משחק בהפועל ירושלים, ומחכה לחלק הבא של העונה. אני שונא להפסיד, במיוחד שזה הגביע, אבל ההפסדים האלה מאפשרים לנו להיות רעבים לקראת החודש הבא ונישאר רעבים, נעבוד קשה כדי להגיע טובים לפלייאוף ביורוקאפ ובליגה".