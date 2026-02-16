בחיפה מרוצים מבנסון ומרטנר: "חריג באישיות"

במכבי חיפה לא יכולים היו אתמול שלא להיות מרוצים מהניצחון הגדול והמוחץ 0:4 על בני סכנין. בקבוצה מציינים בסיפוק את העובדה שבשבוע שקדם להכנות למשחק, המאמן ברק בכר דרש לחפש הכרעה מהירה - דבר שבפועל קרה אחרי 5 דקות בלבד משער יתרון של ליסב עיסאת. הדרישה השנייה של בכר מהשחקנים הייתה שלא להיות חשופים בהגנה ולא לספוג בהתקפות מעבר, מה שגם קרה בהצלחה במהלך כל 90 הדקות.

ללא קשר ליכולת של סכנין שהגיעה למשחק עם צרות משלה, בחיפה מציינים לא מעט נקודות אור. אחת מהן היא שיתוף הפעולה על קו ימין של יילה בטאיי ומנואל בנסון, שניים משחקני הרכש היותר מוצלחים שהביא ליאור רפאלוב לקבוצה העונה. "בנסון הצליח להרשים בביצועיו וביכולת הטכנית שיש לו כאשר הוא מתנהל עם הכדור. בנסון מצד אחד וקנג'י (גורה) מצד שני זה שילוב שיעשה צרות לכל הגנה בליגה שלנו, במיוחד כאשר בתווך יש את המוציא לפועל גיא מלמד שגם במשחק פחות טוב שלו כבש את המנה שלו", אמרו בחיפה.

אגב, גורה רשם אתמול את הבישול השישי שלו. אבל עם כל הכבוד לגורה, מלמד ובנסון, מי שזכה למחמאות מעל כולם הוא נבות רטנר הצעיר שהוגדר ע"י בכר בסיום המשחק "בעל בית במרכז השדה". הקשר שפתח את העונה בנוער ותוך כדי תנועה חתם על הארכת חוזהו, מוכיח יכולות מרשימות. "נבות קורץ מחומר של ווינרים.הרווחנו כאן שחקן לכמה שנים שניתן יהיה ליהנות ממנו", הוסיפו בקבוצה.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)

הדרך של רטנר לקדמת הבמה

רטנר נרכש לפני שלוש שנים מהפועל ת"א תמורת 20 אלף שקלים. בעונה הקודמת הוא היה אחרי שחקנים כמו דניאל דרזי, איתי אהוד ועמית ארזי. אבל השנה בנוער רטנר בלט מאד והקבוצה הייתה למעשה בנויה סביבו עד שהוקפץ לבוגרים. בחיפה נזכרים שבהתחלה רטנר היה רק באימונים ואח"כ במשחקים. בכר וגיא צרפתי מחזיקים מאוד מרטנר שמהווה הפתעה חיובית, ובחיפה סיכמו: “רק לזכור שמדובר בשחקן שכמעט ולא שיחק בשנה שעברה בנוער ולא נשבר. נהפוך הוא, הוא ילד מיוחד, כזה שחונך שחקנים צעירים ממנו בפנימיית כפר גלים, מכין איתם שיעורי בית ולמבחנים, בהחלט מדובר בשחקן חריג באישיות”.

סחב את הקישור של חיפה. רטנר (עמרי שטיין)

רטנר הוא לא השחקן היחיד מבית שהרשים. בקבוצה החמיאו גם לליסב עיסאת שבחודש האחרון הפך לבורג משמעותי במרכז ההגנה ואתמול כבש. גם לינון פיינגזיכט החמיאו אחרי שבישל מעמדתו כמגן שמאלי והיה מצוין על הקו: "יש לנו קבוצה ששווה הרבה יותר מהמקום בו היא נמצאת ואם נמשיך בקו ההתקדמות הזה תוך שילוב צעירים ומשחק צירופים כמו שהיה אתמול, ניתן יהיה עוד השנה להגיע למקום לאירופה דרך הליגה או הגביע שזאת המטרה העיקרית שנותרה לנו העונה", אמרו בקבוצה.