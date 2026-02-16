"הלב ניצח, ערב אגדי, דאוטין היה שם בענק"

"הלב ניצח בענק", אמרו אתמול (ראשון) במכבי תל אביב לאחר הניצחון 85:94 על הפועל ירושלים במסגרת חצי גמר גביע המדינה. מסע ההגנה של הצהובים על התואר נמשך, ובחמישי עודד קטש וחניכיו יפגשו את המנצחת בין בני הרצליה להפועל העמק.

"הרבה דברים לא הלכו לנו, פתחנו את המשחק לא טוב", המשיכו בסביבת מכבי ת”א, שם התפעלו מתצוגת תכלית של מספר שחקנים ובראשם אלו שקיבלו את ההזדמנות אתמול ולקחו אותה בענק, אבל הפתיחה הייתה של הירושלמים, שנראו פשוט נהדר. "היה לנו קשה להתמודד עם אוסטין וויילי", הוסיפו במכבי ת”א, שם הבהירו כי גם ג'ארד הארפר וקאדין קרינגטון היו במשחק כבר מתחילתו.

עודד קטש הגיע למשחק ללא טי ג'יי ליף, לוני ווקר וגבריאל איפה לונדברג, כשג'ף דאוטין ג'וניור עדיין לא הספיק להיכנס לקצב מאז שחזר מהפציעה בכף רגלו, אך האחרון הרגיש את המעמד וסיפק את הסחורה עם תצוגת תכלית. וויילי שלט בקרב על הלוחות, נכנס מהר מאוד לעניינים ולא היה היחיד, אך הנזק שעשה בפתיחת המשחק היה עצום.

ג'ף דאוטין חוגג (רועי כפיר)

אושיי בריסט היה זה שבאותן דקות דאג להמון מהלכי הקרבה כדי להשאיר את קבוצתו קרובה. הוא לא ויתר, הוריד ריבאונדים ושוב היה שם בהגנה. למרות כל הקשיים ולמרות שהדברים לא הלכו, הצהובים תמיד הצליחו למצוא את הדרך. עודד קטש מצא את ההרכבים, ביצע התאמות וניהל את המשחק מצוין, וזכה להמון מחמאות מאנשי הקבוצה. החלטה אחת, חילוף אחד, הובילה לשינוי במאזן הכוחות: הכנסתו של גור לביא לראשונה במשחק במהלך הרבע השלישי.

הפורוורד היה שם בשני צידי המגרש, ובדיוק כמו חבריו, לא ויתר על שום מהלך, לא משנה מה הייתה הסיטואציה. דוגמה נוספת לכך שהצהובים מצאו את הדרך שלהם היה אפשר לראות כשהשלשות לא נכנסו (14:20 דקות עד לשלשה הראשונה) - מכבי ת"א נשארה קרובה הודות לריבאונד ההתקפה שנוצל לנקודות.

כאשר השלשות לא נכנסו לתמיר בלאט, הוא הלך לחצי מרחק וגם הגיע לטבעת כשההגנה הירושלמית אפשרה לו. כשקבוצתו של יונתן אלון ברחה, קטש עבר להרכב גבוה, וכשזה הפסיק לעבוד הלך להרכב נמוך יותר, בין היתר בדקות בהן רומן סורקין ישב על הספסל עם ארבע עבירות. "משחק שהיה רשום עליו הפועל ירושלים ולקחנו אותו עם הרבה מלחמה", ציינו במכבי ת”א.

ג'ף דאוטין בסיום (רועי כפיר)

התחושה במשך דקות ארוכות הייתה שמכבי פשוט לא הייתה במשחק, בעוד שאצל ירושלים הדברים עבדו היטב. "זה מה שעשה את המשחק הזה כל כך גדול", הודו במועדון. בסביבת הקבוצה קבעו: "השחקנים האחרים באו, נתנו, לקחו את ההזדמנות והבינו את ההזדמנות וגודל המעמד והתעלו", כשהכוונה כמובן לג'ף דאוטין וגור לביא, שהתצוגות שלהם חשפו עד כמה המצב בחדר ההלבשה, וביחסים מול המאמן בפרט, בריא, במיוחד לאור העובדה שלא הרבו לשחק וחשיבותם מול ירושלים הייתה מכרעת.

"דאוטין היה שם בענק עם רומן סורקין וגור לביא שעזר לשנות את המשחק", אמרו במכבי ת"א. כמובן שגם ג'ימי קלארק המשיך את היכולת הנהדרת שלו יחד עם ג'יילן הורד, ובמועדון סיכמו כי היה זה "ערב אגדי בהיכל".

קטש: שמח מאוד וגאה, לא מובן מאליו

עודד קטש אמר לאחר המשחק: "אני מאוד שמח וגאה בדרך שבא צלחנו את המשברים שלנו תוך כדי משחק. זה לא היה פשוט, היו להם כמה ריצות. עמדנו בזה. זה לא תמיד היה יפה, בטח בחצי הראשון, נשארנו במשחק בציפורניים דרך ריבאונד התקפה, ודרך מהלכים שהם לאו דווקא כדורסל. זה לא מובן מאליו. שמחה גדולה. השמחה היא אפילו טיפה מעבר, בטח שמדברים פה בליגה, יש 3 קבוצות שאין ביניהן פייבוריטית.

"הגענו במצב לא אופטימלי, להוסיף את זה שירושלים טובה מאוד בכדורסל. ירושלים הקשו עלינו מאוד התקפית והגנתית. ג'ף (דאוטין) הגיע למשחק הזה בסיטואציה לא פשוטה, הראה הרבה אופי והיה אדיר, ג'ימי (קלארק) בחצי השני, הכניסה של גור איזנה אותנו ועזרה לנו לנצח.

עודד קטש שמח אחרי הניצחון (רועי כפיר)

"המספרים החשובים זה שכן ניצחנו בריבאונד, לא היינו ביום קליעה גדול, אבל זה היה בשיניים. זה יכול היה ללכת לשני הצדדים. לא לקחנו תואר, אנחנו מאוד שמחים, עברנו משוכה מאוד קשה, אבל צריך לסיים את העבודה מול מי שלא תהיה בגמר".

על גור לביא הוסיף: "גור ילד מדהים, שחקן מצוין. הוא איזן אותנו, גם דברים שקשה לראות. אני מאוד גאה בדרך שהוא מנהל את עצמו ואת הסיטואציה שלא קלה עבורו. הוא נותן לנו ביטחון, בטח עם הפציעה של טי ג'יי, זה משמעותי בשבילנו. הוא עשה צעד קדימה. היה לנו סשן וידאו שאמרתי לו שעם מאמן אחר הוא היה אולי משחק יותר אפילו. מבטיח שהוא ישחק יותר".

שחקני מכבי חוגגים (רדאד ג'בארה)

ג'ף דאוטין שהצטיין עם 19 נקודות, 5 ריבאונדים ו-4 אסיסטים, אמר: "אני תמיד מוכן להזדמנות שלי, אני מקצוען כבר הרבה זמן, אני יודע איך הדברים הולכים, ואיך משחקים כדורסל ברמה גבוהה. זה לא משנה בשבילי מול מי משחקים, צריך לנצח וזה החלק הכי חשוב עבורי.

קטש: ״גילינו הרבה אופי במשחק הזה״

"אנחנו רוצים להיות אגרסיביים, זה משחק פיזי, לנצח את המאבק בריבאונד היה דבר משמעותי. המאמן קובע את ההרכבים ומארגן את הכל, אתה צריך להיות מוכן כשקוראים לך".