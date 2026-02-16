לראשונה בחייו: אדוארדס נבחר ל-MVP באולסטאר

אנחנו לא נשכח את משחק האולסטאר הזה לעולם אחרי שהלילה (בין ראשון לשני) לראשונה אי פעם שחקן ישראלי השתתף בו, כשדני אבדיה השאיר מדינה שלמה ערה וריגש כל כך את כולנו, אבל עבור אחרים גם כן זה ערב מגרש במיוחד, ואחד מהם זה אנתוני אדוארדס.

הכוכב הגדול של מינסוטה ואחד הפרצופים של ה-NBA הוביל את נבחרת הכוכבים לזכייה באולסטאר, והוא אף נבחר ל-MVP של המשחק לראשונה בקריירה שלו. אדוארס קלע 8 נקודות במשחק הגמר, 13 נקודות במשחק הראשון שלו ו-11 נקודות במשחק השני שלו, מה שבסופו של דבר נתן לו את הפרס היוקרתי.

אדוארדס אמר עם קבלת הפרס: “להיות הטוב ביותר? הפרס הזה הוא צעד בדרך הנכונה, בחרנו להתחרות וניצחנו. וומבי נתן את הטון, לא אשקר, הוא יצא ושיחק חזק ואנחנו היינו צריכים ללכת בעקבות זה ועשינו את זה. דוראנט ולברון שומרים עליי? אני רוצה לבשל אותם בכל פעם, אתם יודעים את זה”.