יום שני, 16.02.2026 שעה 03:48
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

יש בעל בית חדש בחיפה וקוראים לו נבות רטנר

פודקאסט הירוקים מסכם את ה-0:4 על סכנין: ההקבלה בין הקשר הצעיר לברקוביץ', בנסון מצית את הדמיון ודון כובש, אבל גם יש בעיה במערך הרפואי. האזינו

|
נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)
נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

מכבי חיפה מנצחת 0:4 את בני סכנין וברק בכר חוזר לחייך. נבות רטנר עושה דברים מדהימים על הדשא ונדמה שמאז אייל ברקוביץ’ לא עלה שחקן כזה מהנוער, מנואל בנסון משתלב ומצית את הדמיון עם שני בישולים, סדריק דון כובש - ובכלל, הקבוצה נראתה טוב יותר.

הירוקים בונים על הצעירים עם נבות רטנר שנכנס לעמדת ה-6 אחרי שבכר נתן לו את המפתחות להוביל את הקבוצה מהאמצע, אבל לעוד כמה זמן הוא יישאר בחיפה? בנוסף, ינון פייגנזיכט יקבל את ההזדמנות להוביל אחרי הפציעה של פייר קורנו, וגם ליסב עיסאת חתם על חוזה חדש ומצטרף לרשימת הצעירים שעליהם תיבנה מכבי חיפה החדשה.

בנסון נכנס לעניינים והאגפים עובדים טוב דווקא אחרי שהיו נקודת התורפה של הקבוצה בפתיחת העונה, סיכום חלון ההעברות של ינואר, העתיד של ברק בכר שוב עולה לכותרות, הפציעות בסגל והבעיה במערך הרפואי. אסי ממן, עמיר יניב ואורן קדוש בפרק חדש בפודקאסט מכבי חיפה, האזנה נעימה.

