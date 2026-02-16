יש בעל בית חדש בחיפה וקוראים לו נבות רטנר

מכבי חיפה מנצחת 0:4 את בני סכנין וברק בכר חוזר לחייך. נבות רטנר עושה דברים מדהימים על הדשא ונדמה שמאז אייל ברקוביץ’ לא עלה שחקן כזה מהנוער, מנואל בנסון משתלב ומצית את הדמיון עם שני בישולים, סדריק דון כובש - ובכלל, הקבוצה נראתה טוב יותר.

הירוקים בונים על הצעירים עם נבות רטנר שנכנס לעמדת ה-6 אחרי שבכר נתן לו את המפתחות להוביל את הקבוצה מהאמצע, אבל לעוד כמה זמן הוא יישאר בחיפה? בנוסף, ינון פייגנזיכט יקבל את ההזדמנות להוביל אחרי הפציעה של פייר קורנו, וגם ליסב עיסאת חתם על חוזה חדש ומצטרף לרשימת הצעירים שעליהם תיבנה מכבי חיפה החדשה.

בנסון נכנס לעניינים והאגפים עובדים טוב דווקא אחרי שהיו נקודת התורפה של הקבוצה בפתיחת העונה, סיכום חלון ההעברות של ינואר, העתיד של ברק בכר שוב עולה לכותרות, הפציעות בסגל והבעיה במערך הרפואי. אסי ממן, עמיר יניב ואורן קדוש בפרק חדש בפודקאסט מכבי חיפה, האזנה נעימה.