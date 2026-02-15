יום ראשון, 15.02.2026 שעה 23:57
הצלחה לקבוצות הביתיות בליגת העל לנערים א'

במשחקי השלמה בפלייאוף התחתון הצליחו המארחות לזכות בניצחונות. מ.ס אשדוד גברה 0:2 על הפועל פתח תקווה, מ.כ נהלל יזרעאל 0:1 על בית"ר ירושלים

מ.כ נהלל יזרעאל נערים א' (באדיבות המועדון)
ליגת העל של שנתון נערים א' מצויה בפגרה, בשל משחקי נבחרת ישראל בטורניר הפיתוח של אופ"א, אך הערב (ראשון) נערכו צמד משחקי השלמה מהמחזור האחרון של משחקי הפלייאוף התחתון, בהשתתפות קבוצות שאין להן נציגים בנבחרת. שלושה שערים הובקעו בצמד המשחקים ששוחקו והוכרעו בניצחונות לזכות הקבוצות המארחות. בסופ"ש הקרוב ייצא לדרך מחזור משחקים מלא בהשתתפותן של כל קבוצות הליגה.

מ.כ נהלל יזרעאל - בית"ר ירושלים 0:1

הקבוצה הצפונית, בהדרכתו של אלירן פנספורקר, שנועלת את טבלת ליגת העל, התייצבה למשחק של להיות או לחדול מול קבוצת ה"צו פיוס" מהבירה, שצברה רק שתי נקודות ב-12 משחקי חוץ, שמציגים אותה כקבוצה עם המאזן הגרוע ביותר בליגה במשחקי החוץ.

בפעם הקודמת שנפגשו הקבוצות  ניצחה הקבוצה מהבירה 0:1 בביתה, משער דרמטי שהבקיע טוהר גני בתוספת הזמן של המשחק. בית"ר ירושלים קיוותה לסגור מעגל ולקטוע רצף של שבעה משחקים ללא ניצחון, אך הדבר לא עלה בידה.

בית"ר ירושלים, שהתייצבה למשחק כשהיא מדורגת במקום הלפני אחרון, שעלול להוביל בתום העונה למשחק המבחן על ההישארות בליגה (קרית שמונה מוחרגת מירידה), קיוותה לניצחון חוץ ראשון העונה, במטרה לפתוח פער של שש נקודות מיריבתה, שנועלת הטבלה ולעלות מקום אחד גבוה יותר בטבלה על חשבונה של בני סכנין.

אך הקבוצה המארחת הגיעה מוכנה למשחק ובאה על שכרה עם ניצחון 0:1, משער שהובקע בדקה ה-32, לאחר שהגבהת כדור קרן מצד שמאל איתרה את ראשו של עומר פרץ, שנגח מטווח קצר לרשת ובשערו השישי העונה סלל את דרכה של קבוצתו לניצחון חשוב. השער שכבש עומר פרץ מצמיד אותו לאריאל פוירשטיין בראשות טבלת מלך שערי הקבוצה, כשלכל אחד מהשניים מאזן של שישה שערים.

תוצאת המשחק מצמידה בין מ.כ נהלל יזרעאל לבית"ר ירושלים, שמקדימה את יריבתה בזכות יחס שערים עדיף בשער אחד בלבד. במחזור הבא נהלל יזרעאל תתארח אצל הפועל פ"ת, שמקדימה אותה בעשר נקודות. לבית"ר ירושלים מצפה משחק ביתי מול בני סכנין, שמקדימה אותה ואת נהלל בשתי נקודות.

מ.ס אשדוד - הפועל פ"ת 0:2

קבוצת ה"צו פיוס" הדרומית, בהדרכתו של אמיר שוויקי, משפרת עמדות בראשות הטבלה של הבית התחתון, בזכות ניצחון חלק על מחזיקת הגביע המאכזבת. לאשדוד היה זה משחק חמישי ברציפות ללא הפסד.

מ.ס אשדוד נערים אמ.ס אשדוד נערים א' (מטעם הקבוצה)

בדקה ה-39 התקפה של אשדוד הסתיימה בהגבהה לרחבה, בסיומה דחק את הכדור מטווח קצר לרשת אוריאל מולה, יליד דצמבר 2009, שהחל את העונה במכבי ת"א. בשערו הראשון העונה הצליח מולה להעניק לקבוצתו יתרון 0:1.

בדקה ה-68 מ.ס אשדוד ביססה את ניצחונה. הגבהת כדור קרן מימין הסתיימה בניגחה מטווח קצר מראשו של מלאכי אלישקאשוילי, שבשערו השני העונה קבע את תוצאת המשחק - ניצחון 0:2 לזכות אשדוד. במחזור הקרוב מצפה למ.ס אשדוד מפגש דרומי - משחק חוץ מול הפועל באר שבע, שאותה היא מקדימה בארבע נקודות.

