אלון: השחקנים רצו, אבל תואר לוקחים בציפורניים

חצי גמר גביע המדינה בכדורסל נערך הערב (ראשון) וזימן קרב ענקיות בהיכל מנורה מבטחים, בו מכבי תל אביב אירחה את הפועל ירושלים ובתום 40 דקות של כדורסל שוטף ומותח, יצאו הצהובים עם ידם על העליונה בזכות 85:94 וקטפו את הכרטיס לגמר, שייערך כבר ביום חמישי הקרוב.

לאחר ההפסד דיבר מאמן האדומים, יונתן אלון: “מה שהשתבש לנו זה המהלכים שלצערי מכבי היו שם. הם קבוצה טובה מאוד ועשו דברים טובים ומגיע להם כל הכבוד”.

“הם עשו כמה זריקות גדולות, לא משהו שאי אפשר לנצח איתו משחקים. אני לא יכול לומר שהם רצו יותר כי השחקנים שלי רצו מאוד, אבל תואר לוקחים בציפורניים ובשיניים. אני חושב שבסוף הפסדנו על ריבאונדים”.

ג'ארד הארפר (רועי כפיר)

“מכבי הקשו על הארפר, לחצו עליו חזק. זה בטח לא זמן להאשים או לדבר על שחקן כזה או אחר. יש לנו צוות מצוין ואנחנו לומדים מטעויות”. “זה יכול להיות גם הדבר הכי טוב שקרה לנו, וזה גם יכול להיות מכה לביטחון, אני מאוד מקווה שניקח את זה לחלק הראשון”.

אייזיאה מובלי שיתף בתחושות: “יש להם קבוצה טובה, הם ניצחו אותנו בריבאונדים, הם קבוצה של יותר נקודות. ננסה להיות יותר טובים במשחקים כאלה, הם קבוצה מצוינת אבל זה לא תירוץ בשבילנו”.