 מזרח 
75%5796-621053דטרויט פיסטונס
67%5818-625754בוסטון סלטיקס
64%6049-635755ניו יורק ניקס
60%6384-656155קליבלנד קאבלירס
57%6329-638456טורונטו ראפטורס
55%6338-633855פילדלפיה 76'
53%5893-588351אורלנדו מג'יק
48%6343-650056שארלוט הורנטס
46%6656-656856אטלנטה הוקס
46%6708-674757מיאמי היט
46%6717-655656שיקגו בולס
45%6078-589953מילווקי באקס
30%6087-575653ברוקלין נטס
29%6584-614555אינדיאנה פייסרס
27%6341-583152וושינגטון וויזארדס
 מערב 
73%6068-660156אוקלהומה ת'אנדר
71%5821-615652סן אנטוניו ספרס
66%5844-613853יוסטון רוקטס
64%6477-668156דנבר נאגטס
59%6004-615454פיניקס סאנס
58%6595-680857מינסוטה טימברוולבס
55%6354-649556גולדן סטייט ווריורס
55%6362-627155לוס אנג'לס לייקרס
49%5864-586853לוס אנג'לס קליפרס
46%6641-654756פורטלנד בלייזרס
39%6249-614254דאלאס מאבריקס
33%6411-622254ממפיס גריזליס
32%7051-668056יוטה ג'אז
28%6510-619954ניו אורלינס פליקנס
23%6738-619156סקרמנטו קינגס

"דני אבדיה יוצא מן הכלל, מקווה שאגיע לישראל"

לברון ג'יימס ערך מסע"ת לפני האולסטאר והחמיא לכוכב הישראלי: "אמרתי שהוא מתאים לכאן עוד לפני שנבחר". וגם: אי ההסכמה בינו לבין דוראנט על הפורמט

|
לברון מול אבדיה (רויטרס)
לברון מול אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה עושה בימים אלה היסטוריה עם השתתפות במשחק האולסטאר, כשהערב (ראשון) הכוכב הכי גדול שיש, לברון ג’יימס, פירגן לו במסיבת העיתונאים שערך לפני פתיחת המשחקים.

ג’יימס נשאל על הסופר סטאר הישראלי של פורטלנד והשיב: “אמרתי שאני חושב שהוא אולסטאר עוד לפני שנבחר, הוא משחק יוצא מן הכלל. מעולם לא הייתי בישראל ואני מקווה שהמעריצים שלי שם עוקבים אחריי, שהם מקבלים השראה ממני. אני מקווה שיום אחד אגיע לישראל, שמעתי רק דברים טובים עליה”.

אחר כך התפנה לברון לדבר גם על עתידו, והבהיר: “אין לי מושג. אני רק רוצה לחיות. זה הכל. כשאני אדע גם אתם תדעו”. על העונה של הלייקרס שיתף: “קשה להגיד לאן נוכל להגיע, קשה להגיד למה אנחנו מסוגלים. שיחקנו כדורסל ממש טוב העונה, נראינו מאוד טוב. מצד שני גם היינו נראינו לא טוב. מה שיכריע זה כמה בריאים נשאר וכמה כימיה נבנה”.

לברון גלברון ג'יימס (רויטרס)

לברון נגד דוראנט

על הפורמט החדש של האולסטאר אמר ג’יימס: “אני אוהב את הפורמט של מזרח נגד מערב. הם מנסים משהו חדש, נראה איך זה ילך”. מי שדווקא יצא להגנת הפורמט החדש, אחרי דבריו של לברון, הוא קווין דוראנט.

דוראנט טען: “אני פשוט מרגיש שאוהדים והתקשורת צריכים על מה להתלונן, ומשחק האולסטאר לא גורם להם להרגיש כמו שהוא גרם להם להרגיש כשהיו ילדים, אז הם צריכים על מה להתלונן. אני לא חושב שזה עניין גדול, למען האמת. משחק האולסטאר, סוף השבוע של האולסטאר, כאן כדי לחגוג את משחק הכדורסל”.

