"דני אבדיה יוצא מן הכלל, מקווה שאגיע לישראל"

דני אבדיה עושה בימים אלה היסטוריה עם השתתפות במשחק האולסטאר, כשהערב (ראשון) הכוכב הכי גדול שיש, לברון ג’יימס, פירגן לו במסיבת העיתונאים שערך לפני פתיחת המשחקים.

ג’יימס נשאל על הסופר סטאר הישראלי של פורטלנד והשיב: “אמרתי שאני חושב שהוא אולסטאר עוד לפני שנבחר, הוא משחק יוצא מן הכלל. מעולם לא הייתי בישראל ואני מקווה שהמעריצים שלי שם עוקבים אחריי, שהם מקבלים השראה ממני. אני מקווה שיום אחד אגיע לישראל, שמעתי רק דברים טובים עליה”.

אחר כך התפנה לברון לדבר גם על עתידו, והבהיר: “אין לי מושג. אני רק רוצה לחיות. זה הכל. כשאני אדע גם אתם תדעו”. על העונה של הלייקרס שיתף: “קשה להגיד לאן נוכל להגיע, קשה להגיד למה אנחנו מסוגלים. שיחקנו כדורסל ממש טוב העונה, נראינו מאוד טוב. מצד שני גם היינו נראינו לא טוב. מה שיכריע זה כמה בריאים נשאר וכמה כימיה נבנה”.

לברון ג'יימס (רויטרס)

לברון נגד דוראנט

על הפורמט החדש של האולסטאר אמר ג’יימס: “אני אוהב את הפורמט של מזרח נגד מערב. הם מנסים משהו חדש, נראה איך זה ילך”. מי שדווקא יצא להגנת הפורמט החדש, אחרי דבריו של לברון, הוא קווין דוראנט.

דוראנט טען: “אני פשוט מרגיש שאוהדים והתקשורת צריכים על מה להתלונן, ומשחק האולסטאר לא גורם להם להרגיש כמו שהוא גרם להם להרגיש כשהיו ילדים, אז הם צריכים על מה להתלונן. אני לא חושב שזה עניין גדול, למען האמת. משחק האולסטאר, סוף השבוע של האולסטאר, כאן כדי לחגוג את משחק הכדורסל”.