"אני קורא לשרון לחזור, לא מצדיק את האירוע"

מכבי חיפה השיגה הערב (ראשון) 0:4 גדול על בני סכנין החבולה בסמי עופר, כשהחבורה של ברק בכר הייתה עדיפה מהפתיחה ורשמה ניצחון קליל. סכנין מנגד הגיעה בצל הסאגה הגדולה עם האוהדים ושרון מימר שכמובן לא עמד על הקווים בהפסד החוץ הנוכחי.

מוחמד אבו יונס דיבר בסיום: “יש ימים כאלה ואנחנו מקווה שנעבור את היום, נקום בבוקר ונחשוב על המשחק הבא מול הפועל תל אביב. אין לנו מאמן, ומאמן כושר, ומאמן שוערים, אפילו אנליסט, לא עונים לטלפון, אפילו לא החזירו ציוד. לא קרה שמאמן השאיר אותנו ככה באוויר, לא מנסה לגמד את האירוע, לא מצדיק. אנחנו באותו צד, גם אותנו תקפו. מישהו מנסה להתפרסם על חשבון האירוע הזה. אני קורא לשרון לחזור, אוהבים אותך, להמשיך את העונה ביחד. לא רוצים להחליף הכל, היו דברים מעולם. זה לא בסדר, אבל היו מקרים״.

המאמן סיכם את המשחק

איימן אבו יונס שעמד על הקווים בסמי עופר אמר בסיום: “הגענו לפה עם תוכנית משחק של לחץ גבוה, אך קיבלנו גול מהיר מכדור נייח וזה שיבש לנו את כל התוכניות. ואז הגיע השער השני, וכבר היה קשה לשחקנים לקום ולהתאושש מזה”.

“ניסינו לעצור את הסחף עם חילופים, במחצית השנייה נראינו יותר טוב אבל ידענו לאן אנחנו מגיעים, שזה משחק קשה. לא מסתכלים אחורה, רק קדימה. הדברים מסביב השפיעו, מקווה שזה ייפתר והכל בהמשך עוד יהיה בסדר”, סיכם אבו יונס.