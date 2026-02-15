יום ראשון, 15.02.2026 שעה 22:57
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4725-4822בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4226-4722מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

רטנר: מקום באירופה? חד משמעית נשיג אותו

ברק בכר הוסיף אחרי ה-0:4 על בני סכנין: "חשבנו שדווקא בגלל מה שקרה הם יקשו עלינו יותר". על הקשר הצעיר: "הוא בעל הבית במגרש, מחלץ ואגרסיבי"

|
ברק בכר וגיא צרפתי (עמרי שטיין)
ברק בכר וגיא צרפתי (עמרי שטיין)

אחרי שהביסה 0:4 את בני סכנין הערב (ראשון), מכבי חיפה יכולה להיות מרוצה, כשהיא רושמת ניצחון חמישי משמונת המשחקים האחרונים בליגה. הירוקים הבטיחו מעשית את מקומם בפלייאוף העליון, כשההפרש מהמקום השביעי עומד על 8 נקודות, כשנשארו 9 נקודות בקופה עד הפלייאוף.

ברק בכר אמר אחרי המשחק: ”מגיע לנו לחייך, הגענו אחרי משחק פחות טוב  שבוע שעבר, שמנו גול מוקדם שזה עזר לנו, משם המשחק שטף, התקפות רצו הקהל נהנה, אנחנו כל הזמן דוחפים ליותר גם כשמובילים, זה מסוג המשחקים שאתה יכול לקבל את ה-1:2 ולהילחץ ומנענו את זה, יש מה להרוויח בכל רגע מכל שחקן”.

על נבות רטנר ומנואל בנסון הוסיף: ”נבות הוא בעל הבית במגרש, אמרתי גם בשבוע שעבר הוא מחלץ ואגרסיבי, ובנסון לאט לאט ייכנס לכושר, אנחנו מחשבים את הדקות איתו, הוא היה מתוכנן לשחק 45-60 דקות, הוא רצה להישאר, אבל זו העבודה שלנו לשלב אותו בהדרגה”.

שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)

על הפצועים המרובים בקבוצה: “זה כדורגל, זה לא מדע מדויק דברים קורים, שחקנים לפעמים צריכים את העוד שבוע עוד שבועיים, אם היה משחק צמוד חזיזה היה נכנס אבל בסיטואציה שנוצרה העדפנו שינוח עוד שבוע, כשמתאמנים חזק ואינטנסיבי זה קורה, יש פציעות שנגרמות מעומס יתר, ויש כאלה שאי אפשר למנוע כמו עם פייר קורנו, וקאסה, זה כדורגל בשביל זה יש סגל עמוק ושחקנים צעירים שממלאים את החסר וכשיחזרו כולם יהיה יותר תחרות”.

על המשחק בשבוע הבא נגד הפועל פתח תקווה הוסיף: “כל משחק זה משהו אחר, דווקא בגלל מה שקרה, חשבנו שסכנין יגיעו אגרסיביים יותר ויקשו עלינו, הפועל פתח תקווה קבוצה חזקה ויהיה משחק מרתק בין שתי קבוצות שרוצות לנצח”.

“כבוד גדול מה שברק אומר עליי”

נבות רטנר הגיב על המחמאות של מאמנו: “אני שמח שאני מצליח להביא את המשחק שלי לידי ביטוי, זה כבוד גדול שברק אומר עליי בעל הבית, זה מחמיא לי אבל אנחנו רק בתחילת הדרך יש עוד לאן לשאוף”. 

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

על החיבור עם הקהל הוסיף: “אני מרגיש שהקהל דוחף אותי, הוא נותן לנו הרבה גב ורוח”. על המשחק הקרוב נגד הפועל פ”ת השיב: “אנחנו משחקים כל משחק לגופו כמו בגביע, מול פ”ת זה משחק אחר”, ולבסוף כשנשאל האם מכבי חיפה תשיג את הכרטיס לאירופה: “חד משמעית, אנחנו מכוונים לשם ולשם רוצים להגיע וכל שבוע נעשה מה שצריך בשביל זה”.

