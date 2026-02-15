רטנר: מקום באירופה? חד משמעית נשיג אותו

אחרי שהביסה 0:4 את בני סכנין הערב (ראשון), מכבי חיפה יכולה להיות מרוצה, כשהיא רושמת ניצחון חמישי משמונת המשחקים האחרונים בליגה. הירוקים הבטיחו מעשית את מקומם בפלייאוף העליון, כשההפרש מהמקום השביעי עומד על 8 נקודות, כשנשארו 9 נקודות בקופה עד הפלייאוף.

ברק בכר אמר אחרי המשחק: ”מגיע לנו לחייך, הגענו אחרי משחק פחות טוב שבוע שעבר, שמנו גול מוקדם שזה עזר לנו, משם המשחק שטף, התקפות רצו הקהל נהנה, אנחנו כל הזמן דוחפים ליותר גם כשמובילים, זה מסוג המשחקים שאתה יכול לקבל את ה-1:2 ולהילחץ ומנענו את זה, יש מה להרוויח בכל רגע מכל שחקן”.

על נבות רטנר ומנואל בנסון הוסיף: ”נבות הוא בעל הבית במגרש, אמרתי גם בשבוע שעבר הוא מחלץ ואגרסיבי, ובנסון לאט לאט ייכנס לכושר, אנחנו מחשבים את הדקות איתו, הוא היה מתוכנן לשחק 45-60 דקות, הוא רצה להישאר, אבל זו העבודה שלנו לשלב אותו בהדרגה”.

שחקני מכבי חיפה מאושרים (עמרי שטיין)

על הפצועים המרובים בקבוצה: “זה כדורגל, זה לא מדע מדויק דברים קורים, שחקנים לפעמים צריכים את העוד שבוע עוד שבועיים, אם היה משחק צמוד חזיזה היה נכנס אבל בסיטואציה שנוצרה העדפנו שינוח עוד שבוע, כשמתאמנים חזק ואינטנסיבי זה קורה, יש פציעות שנגרמות מעומס יתר, ויש כאלה שאי אפשר למנוע כמו עם פייר קורנו, וקאסה, זה כדורגל בשביל זה יש סגל עמוק ושחקנים צעירים שממלאים את החסר וכשיחזרו כולם יהיה יותר תחרות”.

על המשחק בשבוע הבא נגד הפועל פתח תקווה הוסיף: “כל משחק זה משהו אחר, דווקא בגלל מה שקרה, חשבנו שסכנין יגיעו אגרסיביים יותר ויקשו עלינו, הפועל פתח תקווה קבוצה חזקה ויהיה משחק מרתק בין שתי קבוצות שרוצות לנצח”.

“כבוד גדול מה שברק אומר עליי”

נבות רטנר הגיב על המחמאות של מאמנו: “אני שמח שאני מצליח להביא את המשחק שלי לידי ביטוי, זה כבוד גדול שברק אומר עליי בעל הבית, זה מחמיא לי אבל אנחנו רק בתחילת הדרך יש עוד לאן לשאוף”.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

על החיבור עם הקהל הוסיף: “אני מרגיש שהקהל דוחף אותי, הוא נותן לנו הרבה גב ורוח”. על המשחק הקרוב נגד הפועל פ”ת השיב: “אנחנו משחקים כל משחק לגופו כמו בגביע, מול פ”ת זה משחק אחר”, ולבסוף כשנשאל האם מכבי חיפה תשיג את הכרטיס לאירופה: “חד משמעית, אנחנו מכוונים לשם ולשם רוצים להגיע וכל שבוע נעשה מה שצריך בשביל זה”.