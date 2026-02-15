יום ראשון, 15.02.2026 שעה 22:05
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
321328-156917הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
201502-137417מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

ווילר צפוי להירשם בעמק, הרצליה ללא לוטטי

הקבוצה של אורלנד ללא הגארד בחצי הגמר מחר (19:00), וצפויה לרשום את אותם זרים שרשמה לרבע. אצל אברהמי הפורוורד התאמן וצפוי להיות מועדף על סמית'

|
שרון אברהמי ויהוא אורלנד (חגי מיכאלי)
שרון אברהמי ויהוא אורלנד (חגי מיכאלי)

הפועל העמק ובני הרצליה השלימו את ההכנות לקראת משחק חצי גמר הגביע ביניהן מחר (שני, 19:00) בהיכל מנורה מבטחים. הצפוניים מגיעים אחרי ארבעה ניצחונות בכל המסגרות, בעוד היריבה מהשרון עם רצף של שמונה ניצחונות.

אצל האדומים של שרון אברהמי, ישנה התלבטות בין ארון ווילר, שנפצע בשבוע שעבר בכתפו באימון הקבוצה, לבין אדם סמית'. הפורוורד התאמן הערב וכרגע נראה שהוא מועדף על הגארד והוא זה שיירשם מחר בסגל. 

מן העבר השני החבורה של יהוא אורלנד תיאלץ להסתדר ללא מוריאל לוטטי, עקב פציעה בעקב שמוכרחת בניתוח ותגרום לו להיעדר כחודשיים, מכיוון שהוא עדיין לא כשיר והוא מחוץ לסגל. הרצליה תמשיך עם אותה חמישיית זרים איתה שיחקה ברבע הגמר, קרי אלייז'ה סטיוארט, דנבר ג'ונס, נואה קרטר, דשון פרנסיס וצ'ינאנו אונוואקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */