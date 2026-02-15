מחלקת הנוער של קריית ים פורחת למרות רעשי הרקע

במועדון הכדורגל של מ.ס קריית ים התעוררו לפני כשלושה שבועות לבוקר מורכב, לכותרות על מעצר של 17 מאנשי הקבוצה הבוגרת, בחשד להטיית משחקים ומעורבות בהימורים. מרבית העצורים שוחררו עוד באותו היום ויתר העצורים שוחררו בימים שלאחר מכן, איך אין ספק שמדובר בפרשה מטלטלת ולא פשוטה עבור המועדון. מחלקת הנוער של המועדון המשיכה להתנהל כרגיל עם רעשי הרקע של הדי הפרשה.

מבחן הזמן מוכיח שקבוצות המחלקה ממשיכות בקו העלייה שלהן. רובן של קבוצות החטיבה הצעירה, בראשן עומד המנהל המקצועי, אייל בוקובזה, נחשבות למובילות בליגות בהן משחקות. החטיבה הצעירה מונה עשר קבוצות תחרותיות, משנתון טרום ג' ועד שנתון ילדים א'. ברוב הקבוצות ניתן למצוא שחקנים המשחקים בשתי קבוצות גיל. מי שמגדיל לעשות הוא איתן שובינסקי, יליד 2017 ששיחק העונה בקבוצות משלושת שנתוני הטרומים והרבה להבקיע בכל אחת מהן.

גם בחטיבה העליונה שמח. קבוצת נערים ג', המודרכת ע"י נתנאל עמנואל, מוליכה את טבלת ליגת מפרץ. קבוצת נערים א' בהדרכתו של שלומי מלכה נהנית ממאזן מושלם בפסגת מחוז צפון, קבוצת הנוער בהדרכתו של קיקו כהן - המנהל המקצועי של החטיבה העליונה, תופסת את המקום השני בטבלת לאומית צפון ובמרחק שתי נקודות מהמוליכה, הפועל חדרה, כל זה בעונתה הראשונה וההיסטורית בליגת המשנה, זאת לאחר שהערב (ראשון) ניצחה 1:5 את משחק החוץ מול הפועל נוף הגליל (כבשו לקריית ים: סילו סקה ואלון ג'נח - צמד כ"א, שניר הרשקו. כבש לנוף הגליל: אור מרדכי).

מ.ס. קריית ים (באדיבות המועדון)

לא רק כדורגל

במחלקת הנוער של מ.ס קריית ים שמים דגש על הקניית ערכים והעשרה לשחקנים. קבוצות המחלקה לקחו חלק בפעילויות למען הקהילה. הגדילו לעשות בחג החנוכה האחרון שחקני קבוצת הנוער, שהגיעו לדיור מוגן "אלמוגים" בעיר, יחד עם יקיר העיר ואחד מעמודי התווך של המועדון, ניסים צרפתי, הדליקו נרות חנוכה וחילקו סופגניות לדיירים.

החל מקיץ 2024 בהחלטת מועדון, כל קבוצות המחלקה נושאות שמות של חללי צה"ל, שנהרגו במלחמת חרבות ברזל. קבוצת ילדים ג' (חוף) ערכה לפני כחודשיים מחווה באחד ממשחקיה, כאשר שחקן של הקבוצה היריבה הבקיע שער עצמי, כתוצאה מבלבול רגעי, שגרם לו לבעוט לשער קבוצתו. מאמן הקבוצה, טל קוולר, הורה לשחקניו לאפשר לשחקן הקבוצה היריבה להבקיע שער לקבוצתם - מה שזכה לתשואות מהקהל ולהרבה התרגשות על כר הדשא.

נוער קריית ים בפעילות בבית האבות (באדיבות המועדון)

חינוך, הישגיות ומה שביניהם

אייל בוקובזה, מורה במערכת החינוך, המשמש כמנהל המקצועי של החטיבה הצעירה, שבע רצון מההתפתחות של המחלקה: "העונה הנוכחית מתנהלת בצורה מעולה. יש לנו 15 קבוצות במחלקה, כולל קבוצת טרום ג' שהקמנו השנה. יש לנו בסיס נהדר של ילדים שמגיעים מבית ספר לכדורגל ומשם באופן טבעי לקבוצות הליגה. העונה הכנסנו קבוצת ילדים א' בפעם הראשונה לליגת שרון החזקה, זאת טבילת אש נהדרת לילדים שלנו לפני המעבר לליגות הנערים - ששם באמת אנחנו שמים דגש על ההישגים הספורטיביים. הקבוצות שלנו הצליחו גם בגביע המדינה, קבוצות נערים א' וילדים ב' הגיעו לשלב שמינית הגמר. בחטיבה הבוגרת בראשות קיקו כהן יש לנו קבוצות נהדרות, שלוש מהן מתחרות על עליות ליגה".

מה יוצר את ההצלחה הגדולה שלכם?

"מבחינת התנהלות אני חושב שאנחנו עומדים בשורה אחת עם המועדונים המובילים. יש לנו מתקנים מצוינים ומעטפת תומכת וטובה. יצחק טולצ'ינסקי - מנהל המחלקה, עוזר לנו בכל בקשה שעולה ונמצא במגרש לכל פנייה שלנו. יש לנו צוות מאמנים מצוין, ששם דגש על חינוך וערכיות, זה משתלב נהדר עם יכולת ספורטיבית טובה. יש לנו מערך מקצועי שלם, הכולל מאמן שוערים ברמה הכי גבוהה, מאמן כושר מחלקתי אנליסט ויועץ מנטלי. בנוסף, אנחנו לוקחים חלק בפרויקט ייחודי מטעם ההתאחדות לכדורגל, שבו שלומי אדרעי, מאמן בנבחרות ישראל בעבר, מלווה את המאמנים בהשתלמויות וסדנאות. שדרגנו את חדרי ההלבשה במתחם, הקמנו חדר מולטימדיה וחדר כושר מפואר. יש לנו את כל התנאים להצליח.

טרום א' קריית ים (באדיבות המועדון)

על מה הדגשים שלכם בהתנהלות הקבוצות?

"אנחנו שמים את הדגש על שני תחומים עיקריים: חינוך ולימוד המשחק בחטיבה הצעירה, חתירה להישגיות בקבוצות הבוגרות - מבלי לזנוח את החינוך. בקבוצות הצעירות שלנו כל הילדים משחקים זמן משחק כזה או אחר. אין ילד שלא משותף במשחקים. אין מרדף אחרי ניצחונות ומיקום בטבלה. זה החזון שלנו ואנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה המיטבית. המסגרת שלנו היא בראש ובראשונה מסגרת חינוכית, הנותנת בית חם למאות ילדים תושבי הקרייה והאזור. בחטיבה הבוגרת, מעבר לחינוך והקניית הערכים - אנחנו כמובן שואפים למצוינות והישגים ולראייה המיקום של הקבוצות בטבלה".

איך הפרשה שנוגעת בקבוצת הבוגרת משפיעה עליכם, אם בכלל?

"הפרשה כלל אינה משפיעה עלינו. אנחנו גאים בקבוצה הבוגרת שלנו ובדרך המדהימה שהיא עשתה בשנים האחרונות. היא מקור גאווה לכולם".

טרום ג קריית ים (באדיבות המועדון)

מה המטרות שלכם להמשך הדרך?

"היעדים הם ברורים: להמשיך להיות בית חם לילדים תושבי האזור, לקדם מבחינה מקצועית את המחלקה כדי שבעתיד יגיעו כמה שיותר שחקנים לקבוצות הנערים והנוער - ומשם היישר לקבוצה הבוגרת".