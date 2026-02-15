יום ראשון, 15.02.2026 שעה 21:27
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
4923-3624נאפולי3
4614-2924רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2833-2824קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2131-1524לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

השופט שגה, אך ינהל את המשחק של מילאן וקומו

ההתאחדות האיטלקית הודתה שלה פנה לא היה צריך להרחיק את קאלולו בדרבי ד'איטליה בין אינטר ליובנטוס, אבל הוא ישפוט כבר ברביעי. הסיבה לכך בפנים

פייר קאלולו מקבל אדום (רויטרס)
פייר קאלולו מקבל אדום (רויטרס)

איטליה גועשת אחרי אירועי הדרבי ד’איטליה שהתרחשו אמש (ראשון), עם ה-2:3 של אינטר על יובנטוס, כשמעבר לחמשת השערים שופט המשחק, פדריקו לה פנה, שלף כרטיס צהוב שני ואדום אל עבר בלם הביאנקונרי, פייר קאלולו, בהחלטה שנויה במחלוקת.

ההתאחדות האיטלקית מיהרה להודיע מוקדם יותר היום כי השופט טעה בהחלטה ולא היה צריך להרחיק את הצרפתי אחרי התחזות של בלם הנראזורי, אלסנדרו בסטוני. אך לאחר מכן נודע כי למרות השגיאה שאולי הכריעה את המשחק, לה פנה ינהל את ההתמודדות בין מילאן לקומו ביום רביעי הקרוב. 

לבד בפסגה:אינטר מנצחת את יובה במשחק אדיר

הסיבה לכך היא שהשיבוץ נקבע מבעוד מועד ושבטווח קצר לא ניתן לשנות אותו, שכן המפגש בין שתי הקבוצות מחלקו העליון של טבלת הליגה האיטלקית הוא משחק השלמה מהמחזור הקודם, ה-24, שנדחה עקב העובדה שהסן סירו מארח את אולימפיאדת החורף.

