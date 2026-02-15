מכבי חיפה וסכנין ערכו טקס נגד אלימות וגזענות

לפני המשחק בין מכבי חיפה לבני סכנין הערב (ראשון) התקיים טקס בקריאה: “די לאלימות!” המועדונים, השחקנים והאוהדים קראו להפסיק את האלימות בחברה הישראלית, די לאלימות הקשה והרציחות בחברה הערבית והדרוזית, ברחובות הערים ברשתות החברתיות ובכבישים.

בנוסף, המועדון אירח בסמי עופר כ-100 ילדים יהודים ומוסלמים כשהם לובשים חולצות נגד אלימות וגזענות. כ-50 ילדים מכרמיאל וכ-50 ילדים מסכנין, חלקם הותקפו בשל היותם מוסלמים, לפני כעשרה ימים בעמק המעיינות במהלך טיול שנתי. הטקס נעשה בשיתוף פעולה עם המכון היהודי ערבי של ההסתדרות.

מנכ"ל המכון, שאדי קבלאן: "כולנו זועקים לעצור את האלימות בחברה שלנו ובעיקר במגזר הערבי. צריך לעשות הכל ולעצור אלימות זו. כולנו רוצים וחולמים לחיות במדינה ששומרת על אזרחיה, שחיים בדו קיום בין כל הדתות".

הטקס בסמי עופר (עמרי שטיין)

מנכ"ל המועדון, איציק עובדיה: "המועדון שלנו הוא בית לכל אדם באשר הוא. כולם שווים אצלנו - ללא הבדל דת, צבע או מין. 'האדם לפני השחקן' זו לא סיסמה, זו תפיסת העולם שמובילה אותנו, וחשוב לנו שכל אחד ואחת ירגישו שייכים ושווים. האלימות הגואה אינה פוגעת במגזר אחד בלבד, היא פוגעת בחברה הישראלית כולה ומחייבת את כולנו לפעול יחדיו באחריות ובנחישות כדי לעצור אותה".

