בדקה ה-89: לייפציג סחטה 2:2 נהדר מוולפסבורג

המחזור ה-22 בבונדסליגה נמשך היום (ראשון) עם שני מפגשים מסקרנים במיוחד, כאשר רדבול לייפציג אירחה את וולפסבורג למשחק נהדר שהסתיים בחלוקת נקודות ו-2:2, ולפני כן אוגסבורג השיגה ניצחון ביתי בדמות 0:1 קטן על היידנהיים.

רדבול לייפציג – וולפסבורג 2:2

השוורים האדומים אמנם יכולים להיות מעודדים מהנקודה המאוחרת שסחטו, אך איבדו נקודות חשובות במאבק על המקום בליגת האלופות. מוחמד עמורה נתן את היתרון לאורחת בדקה ה-52 עם שער נהדר בביצוע אישי מקצה הרחבה, יאן דיומנדה השווה בדקה ה-70 כששחרר מתוך הרחבה כדור לפינת השער הימנית.

בדקה ה-78 מתיאס סבנברג עט על כדור תועה בתוך הרחבה והחזיר לזאבים את היתרון, אך בדקה ה-89 בריאן גרודה הסתער על כדור ריבאונד בקצה הרחבה ושחרר בעיטה נהדרת לחיבורים, שקבעה את תוצאת הסיום. וולפסבורג סופרת משחק חמישי ברציפות ללא ניצחון, ומסובכת במאבקי התחתית, כשהיא רק נקודה מעל לקו האדום.

שחקני וולפסבורג חוגגים (IMAGO)

אוגסבורג – היידנהיים 0:1

אחרי ההפסד למיינץ במחזור הקודם, באוגסבורג התבססו במרכז הטבלה עם שלוש נקודות חשובות מול נועלת הטבלה. מי שכבש את השער היחיד במשחק הוא אלכסיס קלוד מוריס, שבדקה ה-80 שלח את הכדור לפינה השמאלית של השער ונתן למארחת את הניצחון. היידנהיים בדרך הבטוחה חזרה לליגת המשנה, כשהיא עם ארבעה הפסדים רצופים וסופרת משחק תשיעי ללא ניצחון.