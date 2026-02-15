יום ראשון, 15.02.2026 שעה 20:08
כדורגל ישראלי

עכשיו זה רשמי: רדולוביץ' חתם בהפועל חיפה

הקשר המונטנגרי שהגיע אתמול לישראל, הושאל עד תום העונה עם אופציית רכישה. על הצטרפותו לאדומים מהכרמל פורסם לראשונה ב-ONE. שיחק גם בראפיד וינה

|
רדולוביץ' עם איתי רק ואסף וקנין (הפועל חיפה)
רדולוביץ' עם איתי רק ואסף וקנין (הפועל חיפה)

הפועל חיפה החתימה היום (ראשון) רשמית את אנדריה רדולוביץ', שעל צירופו לאדומים מהכרמל פורסם לראשונה ב-ONE. הקשר הגיע לקבוצה של חיים סילבס רגע לפני סגירת חלון ההעברות, מראפיד וינה האוסטרית.

בהודעה של החיפאים נכתב: “שחקן הכנף המונטנגרי אנדריאה רדולוביץ' (23) שהגיע אתמול לישראל חתם אחר הצהריים במועדון. רדולוביץ' הושאל עד תום העונה עם אופציית רכישה. שיחק בעונה שעברה בראפיד וינה שרכשה אותו מוויבודינה נוביסאד הסרבית והוא רשם גם 7 הופעות בנבחרת מונטנגרו. הבעלים יואב כץ שוחח עם אנדריה ואיחל לו בהצלחה. החתימה נעשתה במעמד מנכ"ל המועדון איתי רק וסוכנו של השחקן אסף וקנין”.

גדל בכוכב האדום בלגרד, נחשב למהיר וטכני

רדולוביץ’ הוא כאמור שחקן התקפה בן 23 ממונטנגרו, המשחק בעיקר כקיצוני ימני ובעל רגל שמאל חזקה. גובהו 1.75 מטרים והוא נחשב לשחקן מהיר וטכני שיכול לשחק גם באגף השמאלי או מאחורי החלוץ.

המונטנגרי גדל במחלקת הנוער של הכוכב האדום בלגרד, עבר בין מספר קבוצות בסרביה ובהמשך עבר לאוסטריה, שם שיחק בראפיד וינה, ובמדיה רשם 3 שערים ו-3 בישולים ב-20 הופעות בכל המסגרות.

