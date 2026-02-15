איטודיס: מעולם לא איבדנו אמון במי שאנחנו

אחרי שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות הפועל ת”א יכולה לחזור קצת לחייך, אחרי שגברה הערב (ראשון) 75:98 על מכבי רעננה במשחק שהוקדם מהמחזור ה-24. האדומים יקוו שהמשחק הזה יוכל לפתח אצלם סוג של מומנטום, בו הם ללא ספק יוכלו להיעזר בכדי להשיג את מטרת העל שלהם מהעונה הזאת – העפלה לפלייאוף היורוליג והבטחת עונה נוספת במפעל הבכיר ביבשת.

דמיטריס איטודיס סיכם את ההתמודדות: “אני אגיד כל הכבוד לקבוצה, שיתפנו את הכדור, והגנו טוב יותר בחצי השנייה. היו כמה הופעות מרשימות מהיריבה, אבל היינו חכמים ועשינו כמה מהלכים טובים. אני רוצה להגיד תודה לקהל שהגיע לפה ועודד גם כשהמשחק בנתניה.

“מעולם לא איבדנו אמון במה שאנחנו עושים ומי אנחנו. היינו בתקופה קשה בגלל ההפסדים שלנו, אבל אנחנו רוצים לבנות משהו טוב. הייתה לנו הופעה טובה, למרות שזאת רמה אחרת ממה”. על בר טימור אמר: “אמרתי לשחקנים לחפש אותו היום, והוא הוכיח את זה מההתחלה, זה היה היום שלו”.

בר טימור עם הכדור (שחר גרוס)

“אם נהיה כנים, יש רוטציה שונה בליגה וביורוליג, יש לנו אימונים טובים והמתכון בהתחלה היה טוב. אנחנו ממשיכים להאמין בעצמנו וכמובן שגם משפרים דברים. אני לא קוסם אבל אני מקווה שהניצחון ישנה דברים עבורנו. זה לא רק המשחק הזה, הגענו למשחק ביורוליג ושיחקנו רבעים טובים, ואז רצו נגדנו והפסדנו”.

“אנחנו קבוצה מספיק טובה כדי להישאר בליגה”

מאמן רעננה שי סגלוביץ’ אמר: “היו דקות טובות בעיקר בחצי הראשון, בחצי השני לא בלחימה ולא בגישה של לרצות יותר, זה לא היה שם. בחצי הראשון יש הרבה דברים טובים לקחת, גם הגנתית וגם התקפית. הבדלי הרמות הם לא סוד לאף אחד, בטח בחיסרון של גבוהים כמו שיש לנו, אבל שוב, כדי לנצח קבוצות בלב הזה כרגע אנחנו צריכים להיות קרובים מאוד למשחק מושלם”.

שי סגלוביץ' (רועי כפיר)

על חיזוק אפשרי: “אנחנו מחפשים להתחזק בעמדת הפורוורד, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי בסוף אנחנו משחקים כדורסל. המשחקים הקרובים הם ההזדמנות שלנו, אבל בסוף זה אותה ליגה ואנחנו צריכים לנצח משחקים גם מול קבוצות שיותר טובות מאיתנו. אני לא מוטרד, אנחנו נראה טוב ואנחנו קבוצה טובה עם ניסיון. בהרכב מלא אנחנו קבוצה מספיק טובה כדי להישאר בליגה”.