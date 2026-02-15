יום ראשון, 15.02.2026 שעה 20:12
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

איטודיס: מעולם לא איבדנו אמון במי שאנחנו

מאמן הפועל ת"א דיבר אחרי ה-75:98 של קבוצתו מול מכבי רעננה: "אני לא קוסם, אבל אני מקווה שהניצחון ישנה דברים עבורנו. טימור? זה היה היום שלו"

|
דימיטריס איטודיס מעודד את שחקניו (שחר גרוס)
דימיטריס איטודיס מעודד את שחקניו (שחר גרוס)

אחרי שישה הפסדים רצופים בכל המסגרות הפועל ת”א יכולה לחזור קצת לחייך, אחרי שגברה הערב (ראשון) 75:98 על מכבי רעננה במשחק שהוקדם מהמחזור ה-24. האדומים יקוו שהמשחק הזה יוכל לפתח אצלם סוג של מומנטום, בו הם ללא ספק יוכלו להיעזר בכדי להשיג את מטרת העל שלהם מהעונה הזאת – העפלה לפלייאוף היורוליג והבטחת עונה נוספת במפעל הבכיר ביבשת.

דמיטריס איטודיס סיכם את ההתמודדות: “אני אגיד כל הכבוד לקבוצה, שיתפנו את הכדור, והגנו טוב יותר בחצי השנייה. היו כמה הופעות מרשימות מהיריבה, אבל היינו חכמים ועשינו כמה מהלכים טובים. אני רוצה להגיד תודה לקהל שהגיע לפה ועודד גם כשהמשחק בנתניה.

“מעולם לא איבדנו אמון במה שאנחנו עושים ומי אנחנו. היינו בתקופה קשה בגלל ההפסדים שלנו, אבל אנחנו רוצים לבנות משהו טוב. הייתה לנו הופעה טובה, למרות שזאת רמה אחרת ממה”. על בר טימור אמר: “אמרתי לשחקנים לחפש אותו היום, והוא הוכיח את זה מההתחלה, זה היה היום שלו”.

בר טימור עם הכדור (שחר גרוס)בר טימור עם הכדור (שחר גרוס)

“אם נהיה כנים, יש רוטציה שונה בליגה וביורוליג, יש לנו אימונים טובים והמתכון בהתחלה היה טוב. אנחנו ממשיכים להאמין בעצמנו וכמובן שגם משפרים דברים. אני לא קוסם אבל אני מקווה שהניצחון ישנה דברים עבורנו. זה לא רק המשחק הזה, הגענו למשחק ביורוליג ושיחקנו רבעים טובים, ואז רצו נגדנו והפסדנו”.

“אנחנו קבוצה מספיק טובה כדי להישאר בליגה”

מאמן רעננה שי סגלוביץ’ אמר: “היו דקות טובות בעיקר בחצי הראשון, בחצי השני לא בלחימה ולא בגישה של לרצות יותר, זה לא היה שם. בחצי הראשון יש הרבה דברים טובים לקחת, גם הגנתית וגם התקפית. הבדלי הרמות הם לא סוד לאף אחד, בטח בחיסרון של גבוהים כמו שיש לנו, אבל שוב, כדי לנצח קבוצות בלב הזה כרגע אנחנו צריכים להיות קרובים מאוד למשחק מושלם”.

שי סגלוביץשי סגלוביץ' (רועי כפיר)

על חיזוק אפשרי: “אנחנו מחפשים להתחזק בעמדת הפורוורד, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי בסוף אנחנו משחקים כדורסל. המשחקים הקרובים הם ההזדמנות שלנו, אבל בסוף זה אותה ליגה ואנחנו צריכים לנצח משחקים גם מול קבוצות שיותר טובות מאיתנו. אני לא מוטרד, אנחנו נראה טוב ואנחנו קבוצה טובה עם ניסיון. בהרכב מלא אנחנו קבוצה מספיק טובה כדי להישאר בליגה”.

