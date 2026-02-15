קוניה: התספורת שלו לא מעניינת אותי בכלל

כמעט ואין אוהד כדורגל שלא הספיק להכיר את פרנק אילט, הלא הוא ‘The United Strand’, שלקח על עצמו לפני שנתיים אתגר במסגרתו הוא לא מסתפר עד שמנצ’סטר יונייטד מנצחת חמישה משחקים רצופים. בעוד שאילט ממשיך להמתין לרגע בו יוכל להסתפר, נראה כי לא כולם במועדון שותפים להתלהבות מהנדר שהציב לעצמו באוקטובר 2024.

לאחר רצף משחקים מוצלח תחת המאמן החדש מייקל קאריק, שכלל ארבעה ניצחונות רצופים על יריבות חזקות כמו מנצ'סטר סיטי וארסנל, יונייטד נעצרה בתיקו 1:1 מול ווסטהאם. התוצאה המאכזבת החזירה את אילט לנקודת ההתחלה במרדף אחר חמישה ניצחונות רצופים, והוא ייאלץ להמשיך ולהמתין לתספורת המיוחלת.

למרות העניין התקשורתי הרב סביב האתגר, כוכב הקבוצה מתאוס קוניה הבהיר בראיון ל-’RomarioTV’ כי הסגל לא מוצא בסיפור גורם מדרבן במיוחד. “לאנשים יותר איכפת מלהשיג 5 ניצחונות בגלל התספורת ולא בגלל הנקודות. התספורת שלו לא מעניינת אותי בכלל”, אמר הברזילאי.

מתאוס קוניה במאבק (IMAGO)

קוניה המשיך והסביר: “אנחנו מדברים על זה לפעמים, זה לא באמת נותן לנו מוטיבציה. אף אחד לא רוצה את חמשת הניצחונות הללו יותר מאיתנו, אבל אני חושב שהלחץ מהתספורת מסתירה את היופי שהעונה הזאת יכולה לתת לנו”.

הצד המשעשע של האתגר דעך

הדברים מגיעים לאחר שדווח כי בחדר ההלבשה של השדים האדומים היו מודעים היטב לפעילותו של אילט ברשתות החברתיות. גורמים במועדון סיפרו כי בתקופת הניצחונות האווירה הייתה חיובית והשחקנים אף התבדחו על כך שהם צריכים "לסדר לבחור הזה תספורת". עם זאת, נראה כי לאחר אובדן הנקודות האחרון, הצד המשעשע של העניין דעך והמיקוד חזר למטרות המקצועיות על הדשא.

שחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

לצד הפן הבידורי, חשוב לציין כי לאתגר של אילט יש מטרה נעלה: ברגע שישיג את חמשת הניצחונות המיוחלים, הוא מתכוון לתרום את שיערו לעמותת "Little Princess Trust", ארגון בריטי המספק פאות לילדים שאיבדו את שיערם עקב מחלה.