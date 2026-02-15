יום ראשון, 15.02.2026 שעה 19:58
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

קוניה: התספורת שלו לא מעניינת אותי בכלל

הברזילאי של מנצ'סטר יונייטד התייחס לאתגר שתפס תאוצה ברחבי הרשת והודה: "זה לא באמת נותן לנו מוטיבציה, הלחץ מכך מסתיר את היופי של העונה הזאת"

|
מתאוס קוניה (רויטרס)
מתאוס קוניה (רויטרס)

כמעט ואין אוהד כדורגל שלא הספיק להכיר את פרנק אילט, הלא הוא ‘The United Strand’, שלקח על עצמו לפני שנתיים אתגר במסגרתו הוא לא מסתפר עד שמנצ’סטר יונייטד מנצחת חמישה משחקים רצופים. בעוד שאילט ממשיך להמתין לרגע בו יוכל להסתפר, נראה כי לא כולם במועדון שותפים להתלהבות מהנדר שהציב לעצמו באוקטובר 2024.

לאחר רצף משחקים מוצלח תחת המאמן החדש מייקל קאריק, שכלל ארבעה ניצחונות רצופים על יריבות חזקות כמו מנצ'סטר סיטי וארסנל, יונייטד נעצרה בתיקו 1:1 מול ווסטהאם. התוצאה המאכזבת החזירה את אילט לנקודת ההתחלה במרדף אחר חמישה ניצחונות רצופים, והוא ייאלץ להמשיך ולהמתין לתספורת המיוחלת.

למרות העניין התקשורתי הרב סביב האתגר, כוכב הקבוצה מתאוס קוניה הבהיר בראיון ל-’RomarioTV’ כי הסגל לא מוצא בסיפור גורם מדרבן במיוחד. “לאנשים יותר איכפת מלהשיג 5 ניצחונות בגלל התספורת ולא בגלל הנקודות. התספורת שלו לא מעניינת אותי בכלל”, אמר הברזילאי.

מתאוס קוניה במאבק (IMAGO)מתאוס קוניה במאבק (IMAGO)

קוניה המשיך והסביר: “אנחנו מדברים על זה לפעמים, זה לא באמת נותן לנו מוטיבציה. אף אחד לא רוצה את חמשת הניצחונות הללו יותר מאיתנו, אבל אני חושב שהלחץ מהתספורת מסתירה את היופי שהעונה הזאת יכולה לתת לנו”.

הצד המשעשע של האתגר דעך

הדברים מגיעים לאחר שדווח כי בחדר ההלבשה של השדים האדומים היו מודעים היטב לפעילותו של אילט ברשתות החברתיות. גורמים במועדון סיפרו כי בתקופת הניצחונות האווירה הייתה חיובית והשחקנים אף התבדחו על כך שהם צריכים "לסדר לבחור הזה תספורת". עם זאת, נראה כי לאחר אובדן הנקודות האחרון, הצד המשעשע של העניין דעך והמיקוד חזר למטרות המקצועיות על הדשא.

שחקני מנצשחקני מנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

לצד הפן הבידורי, חשוב לציין כי לאתגר של אילט יש מטרה נעלה: ברגע שישיג את חמשת הניצחונות המיוחלים, הוא מתכוון לתרום את שיערו לעמותת "Little Princess Trust", ארגון בריטי המספק פאות לילדים שאיבדו את שיערם עקב מחלה.

