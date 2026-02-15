יו"ר העובדים של התעשייה האווירית במכבי ישראל

ישיבת המרכז במכבי ישראל אישרה היום (ראשון) את צירופם של שלושה חברי הנהלה חדשים – יאיר כץ, ליאור וילדיקן-גנור וענבר סמובסקי.

ממכבי ישראל נמסר: “דמויות מבטיחות עם ניסיון במגוון רחב של תחומים, ספורטיביים וניהוליים. כאמור, מדובר ביאיר כץ, יו"ר ארגון העובדים הארצי של התעשייה האווירית, ומי שהוביל לאורך השנים פרויקטים משמעותיים, כולל במסגרת הארגון. יאיר, בנו של השר חיים כץ, משמש כנציג ציבור בהתאחדות לכדורגל, וגם אוהד מושבע של מכבי נתניה.

במקביל, הוחלט לחזק את הצד הנשי-ספורטיבי בהנהלה, עם הצטרפותן של ליאור וילדיקן-גנור, ג'ודאית העבר, אלופת ישראל (6 פעמים) ומי שבשיאה הגיעה למקום השביעי באליפות העולם. לצידה הצטרפה ענבר סמובסקי - חברת מועצת העיר רעננה ומחזיקת תיק הספורט בעיר, ואשת עסקים.

חברי ההנהלה מצטרפים במקומם של עדי ביכמן, שנכנסה לתפקיד מנכ"לית הוועד האולימפי, נטע ריבקין וחן שניידרמן. אנו מודים להם מקרב רב על פועלם”.

“דמויות מוכשרות מאוד, עטורות ניסיון במגוון רחב של תחומים”

מנכ"ל מכבי ישראל, נאור גלילי, אמר: "אנחנו מברכים על הצטרפותם. מדובר בשחקניות ובשחקן חיזוק להנהלת מכבי ישראל. דמויות מוכשרות מאוד, עטורות ניסיון במגוון רחב של תחומים. בקרוב אנחנו צפויים לצרף גם ספורטאי עבר משמעותי לשורות ההנהלה. אין לי ספק שהחברים החדשים יתרמו רבות לקידום הארגון".