יום ראשון, 15.02.2026 שעה 19:59
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
391535-184720הפועל אילת
361558-180920מכבי רחובות
351563-176220עירוני נהריה
331565-161320הפועל חיפה
321692-184320מכבי אשדוד
291595-163520א.ס. רמה"ש
291523-153418אליצור אשקלון
291574-155519מ.כ. עוטף דרום
281662-160420מכבי פ"ת
281818-175820הפועל מגדל העמק
271711-163320אליצור יבנה
251695-157119מכבי קריית גת
241667-157620מכבי חיפה
241605-146518אליצור שומרון
221809-159820מ.ס צפת
221614-138318מכבי מעלה אדומים

רחובות תנסה לעלות ליגה, קריית גת החתימה מחליף

לאומית סל: הקבוצה מהשפלה איבדה את כריסטיאן לוטטה אחרי משחק אחד בלבד וסיימה את מכסת רישום הזרים שלה. הקבוצה מהדרום החתימה את אקס רמת השרון

|
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)
כדורסל אילוסטרציה (רועי כפיר)

מכבי עירוני רחובות ממוקמת במקום השני בטבלת הליגה הלאומית בכדורסל, אבל סיכויי העפלתה לליגת העל ספגו מכה קשה, כאשר התברר כי הגארד כריסטיאן לוטטה, סיים את העונה, עקב פציעה.

לוטטה הוחתם לפני עשרה ימים בלבד והספיק לשחק משחק אחד מלא בלבד ובמשחק השני, בשבוע שעבר, מול מגדל העמק, נפגע לוטטה בגיד אכילס אחרי שתי דקות וכעת הסתבר שהוא סובל מקרע ולא ישוב לשחק העונה. רחובות כבר רשמה העונה חמישה זרים בסך הכל ולכן נשארה כעת עם הסנטר דרק ווקר כזר יחיד. 

א.ס אשקלון/קרית גת איבדה את הרכז מייקל גרין, לכחודש וחצי, עקב שבר ביד ומצרפת כמחליף זמני את אקאמג'י וויליאמס. וויליאמס (29, 1.75) שיחק לפני רמת השרון בליגה הצרפתית השנייה (ברוון ובאנג'ר). 

גרין העמיד עד כה העונה ממוצעים של 22.7 נקודות ו-5.5 אסיסטים. קרית גת נמצאת בחלק התחתון של הטבלה, במקום ה-13, מקום אחד מעל הקו האדום, עם 6 ניצחונות מ-20 משחקים ו-וויליאמס ינסה לעזור לה לשרוד בתקופה שגרין ייעדר .

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */