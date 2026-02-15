"אנשי יפו פועלים בצורה מביכה ובלתי ראויה"

המחזור ה-23 בליגה הלאומית יושלם מחר (שני), כאשר באחד מן המשחקים מכבי יפו תארח את בני יהודה באצטדיון בלומפילד. כזכור, בתחילת העונה בחודש אוגוסט במסגרת גביע הטוטו, התרחשה סאגה בין המועדונים על רקע סידורי האבטחה ועכשיו נראה כי הרוחות עדיין לא רגועות.

לקראת ההתמודדות מול הבולגרים, הכתומים הוציאו הודעה רשמית ובה הם טוענים ליחס לא הולם מהיפואים: “לצערנו, הנהלת מכבי יפו בוחרת פעם נוספת להתנהל בדרך שאינה הולמת יחסים בין שני מועדונים מקצועניים בכדורגל הישראלי.

לא מדובר באירוע נקודתי. בעבר בחרו אנשי מכבי יפו להתגרות במועדון, בקהל ובאנשיו, ואף שלחו מכתבים לגורמים שונים בהם נטען לחשש לחיי אדם, טענות מופרכות ומיותרות שפגעו ברוח הספורטיבית”.

שחקני מכבי יפו (רועי כפיר)

“מאמינים בכדורגל נקי, קוראים לקהל לא להיגרר לפרובוקציות”

בבני יהודה עוד הוסיפו: “גם היום, במסגרת ההתנהלות השוטפת בין צוותי הקבוצות, בוחרים אנשי יפו לפעול בצורה מביכה ובלתי ראויה: מחיקת אנשי צוות ותפעול מהרשימות המאושרות, אי הקצאת חניות והתנהלות חסרת היגיון שאינה תואמת סטנדרטים של מועדונים מקצוענים.

מועדון הכדורגל בני יהודה תל אביב מאמין בדרך, בכבוד הדדי ובכדורגל נקי. אנו נמשיך לנהוג באחריות, באיפוק ובמצפון שקט על המגרש ומחוצה לו. אנו קוראים לקהל הכתום לא להיגרר לפרובוקציות ולהתגרויות, לשמור על הביחד ולהתמקד אך ורק במשימה המקצועית שעל הדשא”.