יום ראשון, 15.02.2026 שעה 19:37
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5024-5523מכבי פ"ת1
3626-3523הפועל ר"ג2
3627-3422מכבי הרצליה3
3426-3223הפועל ראשל"צ4
3328-3223מ.ס קריית ים5
3337-3723הפועל כפר שלם6
3227-2722הפועל כפ"ס7
2929-3023מ.ס כפר קאסם8
2928-2322בני יהודה9
2930-2323הפועל רעננה10
2628-2422הפועל עכו11
2636-2723עירוני מודיעין12
2537-2522הפועל עפולה13
2335-2823הפועל נוף הגליל14
2229-2423הפועל חדרה15
2240-3122מכבי יפו16

"אנשי יפו פועלים בצורה מביכה ובלתי ראויה"

בני יהודה בהודעה רשמית לפני המשחק מחר מול היפואים: "הנהלת היריבה מתנהלת שוב בדרך שאינה הולמת, קוראים לקהל הכתום - לא להיגרר לפרובוקציות"

|
שחקני בני יהודה (שחר גרוס)
שחקני בני יהודה (שחר גרוס)

המחזור ה-23 בליגה הלאומית יושלם מחר (שני), כאשר באחד מן המשחקים מכבי יפו תארח את בני יהודה באצטדיון בלומפילד. כזכור, בתחילת העונה בחודש אוגוסט במסגרת גביע הטוטו, התרחשה סאגה בין המועדונים על רקע סידורי האבטחה ועכשיו נראה כי הרוחות עדיין לא רגועות.

לקראת ההתמודדות מול הבולגרים, הכתומים הוציאו הודעה רשמית ובה הם טוענים ליחס לא הולם מהיפואים: “לצערנו, הנהלת מכבי יפו בוחרת פעם נוספת להתנהל בדרך שאינה הולמת יחסים בין שני מועדונים מקצועניים בכדורגל הישראלי.

לא מדובר באירוע נקודתי. בעבר בחרו אנשי מכבי יפו להתגרות במועדון, בקהל ובאנשיו, ואף שלחו מכתבים לגורמים שונים בהם נטען לחשש לחיי אדם, טענות מופרכות ומיותרות שפגעו ברוח הספורטיבית”.

שחקני מכבי יפו (רועי כפיר)שחקני מכבי יפו (רועי כפיר)

“מאמינים בכדורגל נקי, קוראים לקהל לא להיגרר לפרובוקציות”

בבני יהודה עוד הוסיפו: “גם היום, במסגרת ההתנהלות השוטפת בין צוותי הקבוצות, בוחרים אנשי יפו לפעול בצורה מביכה ובלתי ראויה: מחיקת אנשי צוות ותפעול מהרשימות המאושרות, אי הקצאת חניות והתנהלות חסרת היגיון שאינה תואמת סטנדרטים של מועדונים מקצוענים.

מועדון הכדורגל בני יהודה תל אביב מאמין בדרך, בכבוד הדדי ובכדורגל נקי. אנו נמשיך לנהוג באחריות, באיפוק ובמצפון שקט על המגרש ומחוצה לו. אנו קוראים לקהל הכתום לא להיגרר לפרובוקציות ולהתגרויות, לשמור על הביחד ולהתמקד אך ורק במשימה המקצועית שעל הדשא”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */