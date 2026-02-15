יום ראשון, 15.02.2026 שעה 19:58
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
301253-147116הפועל ת"א
291233-145716מכבי ת"א
281233-131216הפועל העמק
281405-151116בני הרצליה
271280-138916הפועל ירושלים
251335-129916הפועל חולון
231421-137816הפועל ב"ש/דימונה
221383-135116עירוני רמת גן
221458-137816עירוני קריית אתא
221343-128416מכבי ראשל"צ
211345-125916עירוני נס ציונה
191404-129916מכבי רעננה
191385-124816אליצור נתניה
181238-108016הפועל גליל עליון

71 אלף לא הספיקו: הגופייה של אבדיה לא נמכרה

מכבי ת"א הציעה למכירה את הגופייה שהפורוורד לבש במשחק האחרון שלו בקבוצה, אך סירבו למכור אותה כי ההצעה על סך 71,351 ש"ח הייתה נמוכה מדי לטענתם

|
דני אבדיה (איציק בלניצקי)
דני אבדיה (איציק בלניצקי)

דני אבדיה יעשה היסטוריה כשיעלה הלילה (בין ראשון לשני) על הפרקט בלוס אנג’לס כשחקן הישראלי הראשון אי פעם שמשתתף במשחק האולסטאר של ליגת ה-NBA.

מכבי תל אביב, הקבוצה בה גדל, העלתה לאחרונה למכירה פומבית גופייה חתומה מהמשחק האחרון שלו במדי הקבוצה – גמר פלייאוף 2020, בו הצהובים ניצחו 81:86 את מכבי ראשון לציון וזכו באליפות.

אולם, היום הודיע המועדון כי החולצה לא נמכרה כי “ההצעה הגבוהה ביותר שהתקבלה במסגרת המכירה הפומבית לגופיה החתומה ממשחקו האחרון של דני אבדיה במכבי, לא הגיעה לסכום המינימום שנקבע מבעוד מועד על פי תקנון המכירה הפומבית”.

“בעקבות כך לא יוכרז זוכה והגופייה תישאר ברשות מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. ההצעה עמדה על סכום של: 71,351.35 ש"ח, כאשר בכל מקרה מכבי תתרום 10% אחוז מסכום זה לעמותת ‘וראייטי ישראל’”, הוסיפו במכבי תל אביב, שם יש שחשבו שהגופייה שווה שש ספרות בדולרים.

