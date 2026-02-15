בכורה לבנסון בהרכב מכבי חיפה נגד בני סכנין

המחזור ה-23 בליגת העל נמשך בשעה זו כאשר מכבי חיפה מארחת את בני סכנין באצטדיון סמי עופר. הירוקים רוצים להיצמד לרביעייה הראשונה לקראת הפלייאוף העליון. מנגד, הקבוצה מהמגזר מגיעה לאחר תקרית התפרעויות האוהדים נגד שרון מימר, ועדיין חולמת להגיע ל-6 האחרונות בסיום הסיבוב השני.

הרכב מכבי חיפה: גאורגי ירמקוב, יילה בטאיי, עבדולאי סק, ליסב עיסאת, ינון פיינגזיכט, נבות רטנר, סדריק דון, מיכאל אוחנה, מנואל בנסון, קנג'י גורה וגיא מלמד.

הרכב בני סכנין: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, מארון גנטוס, חסן חילו, קרלו ברוצ’יץ’, עומר אבוהב, מייקום דייויד, ג’בייר בושנאק, מתיו קוג’ו, אחמד סלמן וארתור מירניאן.

חניכיו של ברק בכר מגיעים למשחק לאחר 1:1 מאכזב נגד הפועל ירושלים במחזור הקודם, והם יודעים ששלוש נקודות בבית הן קריטיות על מנת להיצמד למכבי תל אביב, אשר שש נקודות מעליה, לפני המפגש הקשה של הצהובים נגד בית”ר ירושלים.

מהצד השני, הקבוצה מהמקום ה-8 בטבלה מגיעה במומנטום שלילי גם בפן המקצועי וגם בפן התנהלותי. סכנין רושמת שלושה משחקים רצופים ללא ניצחון בליגה וכתוצאה מהסיטואציה של מימר, איימון אבו יונס, מנהל הקבוצה, יעמוד על הקווים בסמי עופר.

בסיבוב הקודם, שתי הקבוצות סיפקו משחק מטורף, אשר נגמר ב-3:3 וחלוקת נקודות. באותה התמודדות נשרקו לא פחות משלושה פנדלים, שניים לירוקים ואחד למארחת. באותה תקופה ברק בכר רק חזר לקבוצה מהכרמל ורשם משחק שלישי רצוף ללא ניצחון, מאז חיפה הצליחה להתאושש ומקווה להמשיך כך גם היום.