ליגה צרפתית 25-26
5217-4222לאנס1
5119-4922פאריס סן-ז'רמן2
4220-3421ליון3
4029-4822מארסיי4
3431-3522ליל5
3435-3422ראן6
3129-3622שטרסבורג7
3134-3522מונאקו8
3026-3222טולוז9
2925-2221אנז'ה10
2833-2721לוריין11
2734-2922ברסט12
2627-2022לה האבר13
2338-2721ניס14
2239-2622פ.צ. פאריס15
1429-1421אוקזר16
1440-2022נאנט17
1346-2121מץ18

"החלפתי את מסי והוא אמר: 'תשאל אותי לפני'"

פוצ'טינו, שאימן את הפרעוש בתקופתו בפאריס, חשף על הפעם שאלוף העולם התאכזב. על הטריו של הארגנטינאי, אמבפה וניימאר: "היו יותר גדולים מהמועדון"

|
פוצ'טינו ומסי (רויטרס)
פוצ'טינו ומסי (רויטרס)

פאריס סן ז’רמן היא כיום אלופת אירופה, אך לא תמיד כך היה. פעם, הקבוצה מבירת צרפת ניסתה לשלב את ליאו מסי, ניימאר וקיליאן אמבפה ביחד בהתקפה, וזה עדיין לא עזר לה להשיג את המטרה. מי שהיה המאמן אז, הוא מאוריסיו פוצ’טינו, שחשף פרטים מרתקים על אותה התקופה.

מאמן נבחרת ארצות הברית כיום, נזכר בתקופתו כמי שניהל את הסגל של הצרפתים, שנמשכה שנה וחצי בלבד, בין ינואר 2021 ליולי 2022, כשהוא סיפר על השלישייה החלומית שהייתה לו: “מסי, אמבפה וניימאר היו נראים יותר גדולים מהמועדון עצמו”.

הארגנטינאי הוסיף: “המטרה שלי הייתה ליצור אווירה נורמלית גם בנסיבות כאלה יוצאות דופן. לשחקנים האלה יש יותר עוקבים באינסטגרם מלמועדון עצמו. כל החלטה משפיעה על מיליוני אנשים”, אך הבהיר: “מעולם לא היו לי בעיות משמעת או כאלה של חוסר כבוד איתם, הם תמיד היו מקצוענים”.

קיליאן אמבפה, ליאו מסי וניימאר (שחר גרוס)קיליאן אמבפה, ליאו מסי וניימאר (שחר גרוס)

מה קרה כשהחליט להחליף את מסי?

מצד שני, פוצ’טינו גם חשף מה קרה כאשר החליט להחליף את מסי במשחק מול ליון: “הוא היה מאוכזב ואמר לי: ‘אתה צריך לשאול אותי לפני’. אבל הייתי חייב לתת עדיפות לבריאות של הברך שלו. משחק אחרי הוא חזר, כבש שער נגד מנצ’סטר סיטי וחיבק אותי”.

