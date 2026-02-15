"החלפתי את מסי והוא אמר: 'תשאל אותי לפני'"

פאריס סן ז’רמן היא כיום אלופת אירופה, אך לא תמיד כך היה. פעם, הקבוצה מבירת צרפת ניסתה לשלב את ליאו מסי, ניימאר וקיליאן אמבפה ביחד בהתקפה, וזה עדיין לא עזר לה להשיג את המטרה. מי שהיה המאמן אז, הוא מאוריסיו פוצ’טינו, שחשף פרטים מרתקים על אותה התקופה.

מאמן נבחרת ארצות הברית כיום, נזכר בתקופתו כמי שניהל את הסגל של הצרפתים, שנמשכה שנה וחצי בלבד, בין ינואר 2021 ליולי 2022, כשהוא סיפר על השלישייה החלומית שהייתה לו: “מסי, אמבפה וניימאר היו נראים יותר גדולים מהמועדון עצמו”.

הארגנטינאי הוסיף: “המטרה שלי הייתה ליצור אווירה נורמלית גם בנסיבות כאלה יוצאות דופן. לשחקנים האלה יש יותר עוקבים באינסטגרם מלמועדון עצמו. כל החלטה משפיעה על מיליוני אנשים”, אך הבהיר: “מעולם לא היו לי בעיות משמעת או כאלה של חוסר כבוד איתם, הם תמיד היו מקצוענים”.

קיליאן אמבפה, ליאו מסי וניימאר (שחר גרוס)

מה קרה כשהחליט להחליף את מסי?

מצד שני, פוצ’טינו גם חשף מה קרה כאשר החליט להחליף את מסי במשחק מול ליון: “הוא היה מאוכזב ואמר לי: ‘אתה צריך לשאול אותי לפני’. אבל הייתי חייב לתת עדיפות לבריאות של הברך שלו. משחק אחרי הוא חזר, כבש שער נגד מנצ’סטר סיטי וחיבק אותי”.