צלם 'גיסין' פתח תקווה הותקף בידי שחקני היריבה

אלימות במגרשי הכדורגל בישראל: מ.כ 'גיסין' פתח תקווה אירחה בסוף השבוע את מ.כ קריית אונו, במסגרת המחזור ה-18 בליגה ג' דן. לאחר שער הניצחון בדקה ה-96 של שליו לוי, צלם המארחת, שנכח באזור השער של האורחת, צעק "יש!" מרוב אושר, אלא שיש מי שלא אהבו את זה: חלק משחקני היריבה, שעטו לעברו ואף פגעו בו פיזית.

נוכח הפגיעה הפיזית בצלם 'גיסין' פתח תקווה, הוא נאלץ לצאת מהמגרש חבול, משם הובהל לבית החולים בלינסון. השופט הראשי, צוריאל גלבר וקווניו, אופק חיטמן ואוראל סרור, נאלצו להוציא שלושה כרטיסים אדומים לאלו שהשתתפו ב"אירוע האלימות החמור" (כפי שציין השופט בדו"ח שלו): רוי בן בניסטי, השוער ויובל דעבול ובן בנימין בן בניסטי, שחקני ההגנה של מ.כ קריית אונו.

בעדות הצלם ל-ONE ציין כי מלבד חלק מהשחקנים שראו כרטיס אדום והתנפלו עליו, היו שם עוד שחקנים שכנראה השופטים לא רשמו בפנקס. נכון להיום (ראשון), הצלם מתאושש מהפגיעות כנגדו, אך עדיין חבול ובהלם מהמקרה הכל כך מכוער שיכול היה להיגמר אחרת לגמרי. במועדון הכדורגל 'גיסין' פתח תקווה לא מתכוונים לשבת בצד ויפעלו בהקדם כנגד הפורעים.

הודעת ‘גיסין’

במ.כ 'גיסין' פתח תקווה ציינו ברשתות החברתיות: "אוהדים יקרים, הישג משמעותי וחשוב מאוד עבור המועדון עם הניצחון במשחק. יחד עם זאת, איננו יכולים להתעלם מהאופן שבו המשחק הסתיים ומהאירוע החריג והחמור שאירע בסיומו, במסגרתו מספר שחקנים מהקבוצה היריבה תקפו באלימות קשה את צלם המועדון, שפונה לביה”ח בעקבות התקיפה.



“הצלם, אשר הביע שמחה בעקבות שער הניצחון שנכבש, מילא את תפקידו כראוי ופעל בהתאם לנהלים במסגרת תפקידו. שחקני הקבוצה היריבה התוקפים פעלו באופן בלתי מתקבל על הדעת, שאינו ספורטיבי, לא ראוי ופוגע בערכי המשחק, בכבוד האדם ובתדמית הענף כולו.

"המועדון מגנה כל גילוי אלימות. הנהלת המועדון תפנה להתאחדות הכדורגל באופן רשמי ואנו מצפים כי גורמי אכיפת החוק וההתאחדות יפעלו בנושא באופן יסודי ומקיף, יבדקו את נסיבות האירוע לעומקן וינקטו בצעדים המתאימים בהתאם לחומרת המעשים.

"אין מקום לאלימות במגרשי הכדורגל. על כולנו - שחקנים, הנהלות, אוהדים וגופי אכיפה - מוטלת האחריות להבטיח כי המגרשים יישארו מקום ספורטיבי, בטוח ומכבד. המועדון ימשיך לעמוד באופן ברור ונחרץ נגד כל ביטוי של אלימות במגרשים".

שחקן 'גיסין' פתח תקווה בועט (נטע עמית)

תגובת קריית אונו

תגובת מ.כ קריית אונו, לאחר פניית ONE בנושא: "מועדון הכדורגל מ.כ. קרית אונו מגנה בחריפות רבה את אירועי האלימות שהתרחשו אמש לאחר ספיגת השער השלישי ובסיומו של המשחק מול גיסין, כפי שעולה מדו”ח השופט ומהמידע שהגיע לידי המועדון. המועדון רואה באירועים אלו התנהלות חמורה ובלתי מתקבלת על הדעת, שאינה תואמת את ערכי הספורט, הכבוד ההדדי ורוח המשחק ההוגן אותם מייצג המועדון.

"מיד עם קבלת הדיווח, הוחלט כי השחקנים המעורבים באירועים מושעים באופן מיידי מכל פעילות במסגרת הקבוצה הבוגרת, לרבות אימונים ומשחקים, וזאת עד להשלמת בירור מעמיק ומקיף של כלל נסיבות האירוע. מ.כ קריית אונו תבחן את השתלשלות האירועים מתחילתם ועד סופם, ובסיומו של ההליך יינקטו צעדים משמעתיים בהתאם לממצאים ולתקנון המועדון.

"המועדון מדגיש כי קיימת אפס סובלנות לאלימות מכל סוג, על המגרש ומחוצה לו, וימשיך לפעול בנחישות לשמירה על תרבות ספורט ראויה ומכבדת. המועדון ישתף פעולה באופן מלא עם הגורמים הרלוונטיים ויעדכן ככל שיידרש לאחר סיום הבירור".

דו”ח השיפוט

דו"ח השופט, כפי שהגיע לידי ONE: "בתוספת הזמן, מיד לאחר כיבוש שער הניצחון לזכות גיסין פתח תקווה, החל אירוע אלימות חמור: רוי בן בניסטי, מקבוצת קריית אונו (שוער) תקף באגרוף צלם אשר ישב מאחורי השער, כשהוא לבוש בווסט זיהוי. לטענת אנשי קריית אונו, התקיפה הגיעה לאחר שהצלם חגג את כיבוש השער.

"בעקבות התקיפה, החלה תגרה על כר הדשא. עפ פי דיווחו של עוזר השופט, אוראל סרור, שהיה בקרבת מקום, גם בנימין בן בניסטי מקבוצת קריית אונו בעט באותו צלם. בעוד שחקני גיסין פתח תקווה מנסים להפריד בין הצדדים, יובל דעבול מקבוצת קריית אונו חבט באגרוף בשחקן יריב שהגיע למקום כדי להפריד.

"עם פרוץ התגרה, שרקתי לסיום המשחק. מבחינתי, המשחק הגיע לסיומו החוקי והתוצאה היא סופית. בזמן שהות צוות השיפוט בחדר ההלבשה, נכנס לחדר שוטר, אשר הוזמן ככל הנראה על ידי קבוצת גיסין פתח תקווה, על מנת לגבות עדות מהצוות בנוגע לאירועי התקיפה שהתרחשו על כר הדשא".