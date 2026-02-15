עם הרבה אופי: מהפך ו-1:2 לבילבאו על אוביידו

המחזור ה-24 של הליגה הספרדית מתקיים היום (ראשון) כאשר במשחק המוקדם, אתלטיק בילבאו הצליחה לבצע מהפך בדרך לשלוש נקודות ב-1:2 מול נועלת הטבלה, אוביידו. בהמשך, אתלטיקו מדריד תתארח אצל ראיו וייקאנו לדרבי קטן, לבאנטה תארח את ולנסיה לדרבי של העיר ובטיס תצא למיורקה למשחק שינעל את הערב.

אוביידו – אתלטיק בילבאו 2:1

אחרי ה-2:4 על לבאנטה במחזור הקודם’ הבאסקים רושמים ניצחון שני ברציפות מול נועלת הטבלה אחרי מהפך נהדר, ועדיין לא מוותרים על המקומות המובילים לאירופה. המשחק נפתח מצוין דווקא עבור המארחת, שעלתה ליתרון בדקה האחרי שאיליאס שאירה הפציץ לרשת מתוך הרחבה, אלא שבדקה ה-58 מיקל חאורגיסיאר בביצוע נפלא כבש שער אדיר מקצה הרחבה, ואויהן סנסט השלים את המהפך בדקה ה-71 מהנקודה הלבנה.