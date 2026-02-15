יום ראשון, 15.02.2026 שעה 17:42
כדורגל ישראלי

סואן לא יכול לעמוד על הקווים של סכנין מול חיפה

בצל הבלגן עם מימר: עקב הרחקתו עד ה-19.2, המנהל המקצועי במחלקת הנוער לא יאמן בפועל נגד הירוקים ב-20:15. איימון אבו יונס יחליפו, הצוות בפנים

|
עבאס סואן על הקווים (ראובן שוורץ)
עבאס סואן על הקווים (ראובן שוורץ)

בני סכנין תתארח הערב (שני, 20:15) אצל מכבי חיפה כשהבלגן סביב שרון מימר, שהחליט לא לחזור לקבוצה, מסרב להיגמר. אחרי המחאות נגדו באימון, שגרמו לו להיכנס לחדרי ההלבשה ולעזוב,  מימר כמובן לא יהיה זה שיעמוד על הקווים של הקבוצה מהמגזר מול הירוקים של ברק בכר בסמי עופר היום, אך גם לא עבאס סואן שהיה אמור להיות מחליפו הזמני.

בעקבות ההרחקה של עבאס סואן במסגרת תפקידו כמנהל מקצועי במחלקת הנוער של סכנין עד ה-19.2, סואן שתוכנן לעמוד הערב על הקווים לא יעמוד ובמקומו הוחלט על הצוות החלופי. זה לא מנע מסואן אגב להעביר את ההרצאה הטקטית של הקבוצה ולהכין אותה להתמודדות.

איימן אבו יונס יאמן, זה הצוות שיעזור לו

סכנין הודיעה רשמית כי איימן אבו יונס, מנהל הקבוצה שמחזיק בתעודת פרו, הוא זה שינהל את המשחק מול החיפאים בפועל. הוא אימן את קבוצת הנוער בעבר.

מי שיעזרו לאיימן אבו יונס הם: רשיד טרביה - מאמן קבוצת הנוער, עלאא אבו סאלח - עוזר מאמן, בלאל נעימה - מאמן כושר וטארק נעאמנה - מאמן שוערים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */