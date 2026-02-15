ספיר ברמן תשפוט במשחק בין מכבי ת"א לאשדוד

רגעי ההכרעה בליגת העל מתקרבים בצעדי ענק, כשהיום (ראשון) איגוד השופטים פרסם את שיבוצי השופטים למחזור ה-24, שניים בלבד לפני הפלייאוף. את המשחק שיפתח את המחזור תנהל ספיר ברמן כשמכבי תל אביב תארח את מ.ס אשדוד בשבת (15:00), עידן לייבה יהיה בעמדת המסך ושניר לוי כשופט רביעי.

מפגש מסקרן נוסף יהיה בשני הבא (20:30), כשבית”ר ירושלים תתארח אצל מכבי נתניה, יגאל פריד שובץ לשפוט במשחק, כשדניאל בר נתן ונאאל עודה יסייעו מהמסך, אוראל גרינפלד יהיה שופט רביעי.

את ההתמודדות בין הפועל באר שבע להפועל חיפה ינהל אביב קליין, יואב מזרחי יהיה בסמי עופר במשחק בין מכבי חיפה להפועל פתח תקווה, עומר בירן ייצא לדוחא למפגש בין בני סכנין להפועל תל אביב, יוני קלז ישפוט בקרב התחתית הלוהט בין הפועל ירושלים להפועל קריית שמונה ודוד פוקסמן את מפגש התחתית השני, כשעירוני טבריה תארח את מכבי בני ריינה.